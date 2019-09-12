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Суд решил, с кем будет жить 4-летний Декстер, с которым мама в знак протеста полсуток просидела в машине

13.09.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 сентября суд Московского района принял решение по гражданскому делу об определении места жительства 4-летнего Декстера Кузьмича.

Развод Владислава и Елены Кузьмич и судьба четырехлетнего мальчика привлекли внимание общественности 25 июля. В тот день около 20.00 Елена приехала в Брест, чтобы встретиться с 4-летним сыном Декстером, который жил с отцом Владиславом. Между супругами произошел конфликт. Женщина на 15 часов закрылась с ребенком в легковой машине и вышла из нее, только когда в ситуацию вмешались органы опеки. В итоге мальчика забрали в приют до решения суда.

Процесс длился больше месяца и проходил в закрытом режиме. На этом настояла адвокат матери ребенка Елены Кузьмич, сославшись на то, что дело затрагивает интересы несовершеннолетнего. Ее поддержала представитель органов опеки. Пока решалась судьба мальчика, Декстер находился в приюте.

12 сентября суд постановил определить местом жительства несовершеннолетнего ребенка место жительства его отца, сообщили TUT.BY в суде Московского района. Это решение было исполнено немедленно, но оно может быть обжаловано.

В беседе с TUT.BY мама Декстера сообщила, что с решением не согласна и намерена его оспорить.

— Я сейчас могу с сыном видеться, но боюсь, что супруг будет этому препятствовать, — рассказала Елена Кузьмич.

Владислав Кузьмич комментировать решение суда отказался, но подчеркнул, что препятствовать общению матери с сыном он не намерен:

— Об этом даже и речи не шло.

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Теги: Брест
 
 
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Процесс длился больше месяца и проходил в закрытом режиме. Пока решалась судьба ребенка, Декстер находился в приюте.
 
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