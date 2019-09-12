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Конфликт на Калючинской в Гродно: местные жители против работы на их улице популярных баров

13.09.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Калючинской в Гродно конфликт: местные жители против баров, которые находятся в подвальных помещениях этажах жилых домов. Люди говорят, что из-за громкой музыки они не могут нормально спать, и готовят жалобы городским властям. В заведениях же уверяют, что жители — «профессиональные жалобщики», а около баров не так шумно и в заведениях играет только фоновая музыка. В ситуации разбирался портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Суббота, 7 сентября, на часах 23.20. В бар «Куба» на улице Калючинской входят четыре сотрудника милиции и просят владельца приглушить музыку. Через 5 минут поступает распоряжение и вовсе закрыть бар. Посетители, не допив свои напитки, вынуждены покинуть заведение. Из-за жалоб жителей улицы популярному бару дали предписание ограничить время работы до 23.00.За считанные минуты «Куба» в самый пик своей работы опустела. Милиционеры некоторое время еще общались с владельцем, а после уехали.

— Шума никакого не было, жильцы не приходили, — рассказывает посетительница бара Татьяна. — Но в один момент несколько сотрудников милиции залетели в «Кубу» и сказали всем расходиться. Как так? Выходной день, у молодежи только в это время отдых начинается, а нам говорят расходиться. «Куба» — популярный в Гродно бар, если ограничивать его работу, это погубит заведение. Посмотрите, что с соседним «Молоком» произошло. Бар хорошо стартанул, люди только стали туда ходить, музыка у них играла не громче, чем в «Кубе», но им еще в августе власти сказали ограничить время работы. Сейчас они закрыты.

Бар «Молоко» не работает уже две недели. Владельцы не знают, как им поступать дальше. В свое заведение гродненец Томаш вложил большие деньги и планировал, что бар будет местом для отдыха горожан в вечернее и ночное время. Рассчитывал и на туристов.

— Городские власти уже не первый год заявляют, что у нас туристический город. Специально сделали безвизовый режим — и поток туристов увеличился в разы. И это заметно, — рассказывает Томаш. — Наш бар «Молоко» открывался с расчетом на приезжих гостей, а сейчас городские власти вмешались в деятельность заведения — и концепция бара для туристов попросту уже не подходит. Туристы и активные горожане днем отдыхают, а вечером, ближе к ночи, идут в бары. Калючинская — центр города. Недавно наш мэр заявлял, что центр планируют оживить. Но что тут оживлять, если уже палки в колеса вставляют?

Томаш видит проблему в том, что городские власти не работали с жильцами и не помогали решать эти проблемы.

— Работали только путями запретов, вот и жильцы разошлись и стали собирать компромат на нас. Некоторые уже со старта обещали нас закрыть. Говорили: вы тут не собирайтесь, мы вас все равно закроем.


Бар «Молоко». Фото: hrodna.life

По словам Томаша, жалуются одни и те же жильцы улицы.

 — Это настоящие профессиональные жалобщики, которые на наших посетителей и воду выливали, и оскорбляли. А ведь мы не позиционировали себя как шумное заведение, у нас всегда играла только фоновая музыка.

После многочисленных жалоб жильцов в «Молоке» участились проверки, владельцам дали срок на устранение недостатков. Все было выполнено согласно предписаний, но даже после этого жалобы жильцов не прекратились. Владельцы бара решили на время закрыть свое заведение.

 — В одну из ночей наш бар не работал, а мне звонят сотрудники милиции и просят, чтобы я приехал на Калючинскую и дал объяснения, так как на мое заведение поступил вызов. Как такое может быть? Говорят, что мы проводим закрытые вечеринки. А там на тот момент никого не было. В этой ситуации недоработали местные власти. Они сначала разрешили открыть заведение — человек вложился, а потом ему запретили работать. Власти должны были сразу сказать, что не дадут работать в том или ином формате. В наш бизнес вовлечены молодые люди, те которые остались в родном городе и хотят его сделать лучше. Вот мы сейчас не работаем, государство лишилось налогов, а шесть человек остались без работы.


Бар «Куба». Фото: hrodna.life

В июле этого года председатель горисполкома Мечислав Гой заявил, что в экономику города надо вовлекать молодых людей и создавать для них условия для работы. А еще — что с пешеходной Советской надо убирать жилье и административные службы.

Елена Сергей живет на Калючинской в доме, где находится три бара. Женщина — одна из инициаторов ограничения работы заведений.

— Да, мы подавали коллективное обращение в исполкомы, — рассказывает Елена. — Бары находятся непосредственно в доме, а это постоянные толпы людей под окнами до двух часов ночи. Шум и запах сигарет. Два бара с музыкальным сопровождением, к ним и диджеи приходили играть, и какие-то музыкальные коллективы. Фактически дискотеку там устраивали. Жильцов не спасали даже закрытые окна. Летом такая ситуация могла быть почти каждый день. Борьба с барами у нас длится уже несколько лет. Все начиналось с «Кубы», а после открыли еще два. Вызывали мы на них милицию и другие службы, делали замеры шумов. Стало тихо. Но после смены владельцев в «Кубе» проблема вернулась.


Фото: hrodna.life

В этом году жильцы ходили на приемы в облисполком, и заведениям дали рекомендации устранить недостатки и ограничить работу до 23.00.

Елена уверяет, что она не против заведений в центре города. Но конкретно в этом случае бары находятся в жилом доме, а значит по закону они должны работать до 23.00.

Владельцы «Кубы» не отрицают, что проблема с жильцами существует. Несколько раз они пытались решить этот вопрос, но против некоторых жильцов им тяжело бороться.


Фото: hrodna.life

— Почему так реагируют жильцы, нам понятно, трудно понять позицию отдельных личностей, — рассказывает совладелец бара Анастасия. — Эти люди подстрекают всех остальных. Вот эти жалобщики, семья Сергей, живут на третьем этаже и говорят, что у них слышна наша музыка. Пытались с ними договориться и подстроиться, но они отказались… Соседний бар «Молоко» только открылся — и со старта пострадал. Ребята не успели даже стартануть, а в бизнес их вложены большие деньги. Мы пытались донести наши проблемы в исполкоме, но нас никто не слышал.

Дана с мужем Евгением и маленьким ребенком живут в соседнем доме. У них дома тоже слышно все, что происходит на улице. Но семья не против «Кубы» и «Молока».

—  Наша квартира на первом этаже, — рассказывает Дана. — Четверг, пятница и суббота — улица вечером или ночью оживает. К барам «Куба», «Молоко», и еще дальше «Хука», у меня очень мало претензий. Иногда посетители громко идут. Этот вопрос, думаю, можно решить с помощью охранников, которые помогут сесть в такси или напомнят ребятам, что надо соблюдать тишину.


Фото: hrodna.life

У меня больше вопросов к «Провинции». Когда у них празднуют юбилеи или свадьбы и там жарко, то они открывают окна и музыка разносится по всей улице. А еще они не предупреждают людей, что фейерверк должен быть до 23.00, а желательно — до 22.30 так как там очень сильное эхо. Несколько раз был фейерверк и в час ночи, и в два. Вот от этого я долго не могла уснуть. И когда провожают молодых домой, то все кричат «Горько!», — а это уже глубокая ночь.

Второе заведение, к которому у Даны есть претензии, — это молодежный центр «Гродно». Их басы из центрального зала очень хорошо слышно и на улице, а на первом этаже есть бар и караоке.

— Иногда они забывают закрывать дверь или люди выходят курить. И музыка орет на всю улицу. Это несравнимо ни с одним громким разговором, — говорит Дана.

Некоторые посетители шумят и после выхода из баров: садятся в машину и включают у себя музыку так громко, что, по словам Даны, у нее окна трясутся.

— Не раз замечала, как таксисты возле «молодежки» понтуются и ночью врубают музыку — кто громче.

 
Теги: Гродно
 
 
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На улице Калючинской конфликт: местные жители против баров, которые находятся в подвальных помещениях этажах жилых домов. Люди говорят, что из-за громкой музыки...
 
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