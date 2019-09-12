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Продолжается тушение пожара на территории Рубельского лесничества

13.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Продолжается тушение пожара на территории Рубельского лесничества
Продолжено тушение сухой растительности в болотистой местности на территории Рубельского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» возле деревни Старина Столинского района Брестской области, сообщает МЧС.

Для ликвидации пожара задействованы 35 единиц техники и 196 человек, из них 15 единиц техники и 66 работников МЧС. Вертолетами МИ-26 и МИ-8 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС осуществлены 62 сброса воды. Налет составил 10 часов 23 минуты. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование. По состоянию на 06-00 13 сентября пожар локализован. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 90 га.

12 сентября в 13-34 поступило сообщение об обнаружении лесного пожара около деревни Ломыш Гомельской области. Для ликвидации пожара задействованы 53 единицы техники и 283 человека, из них 32 единицы техники и 103 работника МЧС. Вертолетом МИ-26 ГААСУ «АВИАЦИЯ» МЧС осуществлены 10 сбросов воды. По состоянию на 06-00 13 сентября пожар локализован. Площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 50 га.

Спасатели напоминают: будьте осторожны с огнем в лесах и на торфяниках. В ветреную погоду огонь может мгновенно распространится на большие площади. В районах республики, где высокая пожарная опасность, введены запреты на посещение лесов. Карту запретов можно найти в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом» и на сайте.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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Продолжено тушение сухой растительности в болотистой местности на территории Рубельского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» возле деревни Старина Столинского...
 
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