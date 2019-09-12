15 сентября – День работников леса: Лесничий с улицы Лесной

Источник материала: Навiны Палесся



Каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Зеленые храмы земли, которые обеспечивают нам экологическую безопасность, бесспорно, представляют собой важную составляющую народно-хозяйственного комплекса республики.

Среди тех, кто отмечает праздник в этот день, один из самых опытных работников отрасли в районе – лесничий Стружского лесничества Адам Гузич.

– Наша профессия – одна из самых старейших, а знакомятся с ней нередко ещё с детства: лесник – персонаж многих детских сказок, – рассказывает Адам Иванович. – В детском возрасте, конечно, ещё не выбирают полностью свою будущую профессию, но тем не менее, первые ответы на вопрос «Кем я буду, когда вырасту?» появляются в голове уже тогда. И иногда они оказываются верными и закрепляются вместе с любовью к этим самым персонажам. Так произошло и со мной. Примечательно то, что всё детство я провёл рядом с лесом. Родом я из Верхнего Теребежова и жил на улице Лесной. Всё детство и юношество проходили в лесу – с друзьями собирали ягоды, грибы. Просто гуляли в лесу. В дальнейшем один мой товарищ детства также связал свою судьбу с лесом, как и я.

После окончания восьмилетки поступил в Полоцкий лесной техникум, который окончил в 1978 году. После учёбы в техникуме были два года службы в армии в ракетных войсках в Осиповичах. После службы вернулся домой и несколько месяцев работал в Теребежовском лесничестве. А потом пошёл вверх по карьерной лестнице. Параллельно учился на заочном отделении в Белорусском технологическом институте им. Кирова на факультете «Лесное хозяйство». В 1980 году стал мастером леса в Колоднянском лесничестве. Был мастерский участок в Городной, где проработал восемь лет. Каждый день в лесу, сотни и тысячи пройденных километров – трудно сосчитать. Следили за лесом, чтобы не случилось пожаров, чтобы не болели деревья. Там же земли совсем бедные – считай кроме сосны ничего и не растёт. Объёмы заготовки были куда меньше, чем сейчас. Да и условия труда были не ровня нынешним. Работали вальщики тогда пилами «Урал», «Дружба» – неудобные, громоздкие и недостаточно мощные. Очень редко в лесничестве были аналоги «шведкам» – пилы «Тайга». А первые «Штили» появились примерно в 1985 году. Это был просто приятный шок и облегчение. С профессиональным инструментом и работать стало приятнее. К тому же пилы были легче, качественнее и надёжнее. Мне кажется, что получше, чем нынешние.

После Колоднянского лесничества некоторое время работал в родном Теребежовском, а с 1989 года – инженер по лесовосстановлению в Столинском лесхозе. Работал на этой должности до 2008 года и параллельно до 2017 года был председателем профкома.

В Стружском лесничестве – с 2008 года. Сейчас – это два мастерских участка и 10 обходов, которые обслуживают более 7,5 тысячи гектаров леса. Отличительная черта и изюминка лесничества – насаждения лиственницы европейской.

– Вы бы там побывали весной, когда лиственница распускает свои иголки, – делится впечатлениями Адам Иванович. – Очень красиво, иголочки такие мягкие и очень необычного зелёного цвета. Три гектара мы посадили 10 лет назад. Это как экспериментальные насаждения. Семена закупались в Польше. Для нас это дерево – экзот, хотя в той же Польше лиственница растёт повсеместно. Мы у себя её высадили вперемешку с елью. За 10 лет деревья показали себя во всей красе – выросли уже не менее 9-10 метров.

Очень много площадей леса было выруб-лено за последние годы, что не особо радует. Всему виной – короед, который буквально десятками гектаров просто «вырезал» лес. Образовались большие проплешины, которые мы постоянно латаем. Местность порой не узнать. Всё изменилось. Но, к счастью, пик вредительства заканчивается в этом году. Будем надеяться, что мы короеда немного остановили.

Всего с начала года Стружским лесничеством заготовлено более 10,2 тысячи метров кубических леса, из которых около 5,3 тысячи кубометров – деловая древесина. Остальное – реализовано щепой или на дрова. Новых насаждений леса в этом году – 56 гектаров, дополненных насаждений – 22 гектара.

Лес – дом для животных. Роль леса велика, значит, и человек должен чувствовать ответственность за свои действия в лесу. А почему же становится меньше леса? Во-первых, растет потребность в древесине. Леса уничтожаются так быстро, что площади вырубок превышают площади посадок. В связи с вырубкой леса снижается водостойкость рек, мелеют и высыхают озера. Во-вторых, леса жестоко страдают от пожаров, которые в большинстве случаев происходят по вине человека, иногда, конечно, в результате природных явлений. Пламя лесных пожаров уничтожает всё на своем пути: и флору, и фауну. В-третьих, леса страдают от болезней и вредителей. Чтобы не допустить их распространения, нужно своевременно выявлять очаги и вести борьбу методами, которые позволили бы сохранить лес. Это сделать сможет только человек. Лес надо охранять, беречь, разумно использовать.

Хочется верить, что в скором времени проблема с охраной лесов исчезнет. Наступит новая эра, в которой люди будут дорожить ЛЕСОМ.

Александр

НИКИФОРЕНКО