﻿ 15 сентября – День работников леса: Лесничий с улицы Лесной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 сентября – День работников леса: Лесничий с улицы Лесной

13.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

15 сентября – День работников леса: Лесничий с улицы Лесной
Каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Зеленые храмы земли, которые обеспечивают нам экологическую безопасность, бесспорно, представляют собой важную составляющую народно-хозяйственного комплекса республики.
Среди тех, кто отмечает праздник в этот день, один из самых опытных работников отрасли в районе – лесничий Стружского лесничества Адам Гузич.
– Наша профессия – одна из самых старейших, а знакомятся с ней нередко ещё с детства: лесник – персонаж многих детских сказок, – рассказывает Адам Иванович. – В детском возрасте, конечно, ещё не выбирают полностью свою будущую профессию, но тем не менее, первые ответы на вопрос «Кем я буду, когда вырасту?» появляются в голове уже тогда. И иногда они оказываются верными и закрепляются вместе с любовью к этим самым персонажам. Так произошло и со мной. Примечательно то, что всё детство я провёл рядом с лесом. Родом я из Верхнего Теребежова и жил на улице Лесной. Всё детство и юношество проходили в лесу – с друзьями собирали ягоды, грибы. Просто гуляли в лесу. В дальнейшем один мой товарищ детства также связал свою судьбу с лесом, как и я.
После окончания восьмилетки поступил в Полоцкий лесной техникум, который окончил в 1978 году. После учёбы в техникуме были два года службы в армии в ракетных войсках в Осиповичах. После службы вернулся домой и несколько месяцев работал в Теребежовском лесничестве. А потом пошёл вверх по карьерной лестнице. Параллельно учился на заочном отделении в Белорусском технологическом институте им. Кирова на факультете «Лесное хозяйство». В 1980 году стал мастером леса в Колоднянском лесничестве. Был мастерский участок в Городной, где проработал восемь лет. Каждый день в лесу, сотни и тысячи пройденных километров – трудно сосчитать. Следили за лесом, чтобы не случилось пожаров, чтобы не болели деревья. Там же земли совсем бедные – считай кроме сосны ничего и не растёт. Объёмы заготовки были куда меньше, чем сейчас. Да и условия труда были не ровня нынешним. Работали вальщики тогда пилами «Урал», «Дружба» – неудобные, громоздкие и недостаточно мощные. Очень редко в лесничестве были аналоги «шведкам» – пилы «Тайга». А первые «Штили» появились примерно в 1985 году. Это был просто приятный шок и облегчение. С профессиональным инструментом и работать стало приятнее. К тому же пилы были легче, качественнее и надёжнее. Мне кажется, что получше, чем нынешние.
После Колоднянского лесничества некоторое время работал в родном Теребежовском, а с 1989 года – инженер по лесовосстановлению в Столинском лесхозе. Работал на этой должности до 2008 года и параллельно до 2017 года был председателем профкома.
В Стружском лесничестве – с 2008 года. Сейчас – это два мастерских участка и 10 обходов, которые обслуживают более 7,5 тысячи гектаров леса. Отличительная черта и изюминка лесничества – насаждения лиственницы европейской.
– Вы бы там побывали весной, когда лиственница распускает свои иголки, – делится впечатлениями Адам Иванович. – Очень красиво, иголочки такие мягкие и очень необычного зелёного цвета. Три гектара мы посадили 10 лет назад. Это как экспериментальные насаждения. Семена закупались в Польше. Для нас это дерево – экзот, хотя в той же Польше лиственница растёт повсеместно. Мы у себя её высадили вперемешку с елью. За 10 лет деревья показали себя во всей красе – выросли уже не менее 9-10 метров.
Очень много площадей леса было выруб-лено за последние годы, что не особо радует. Всему виной – короед, который буквально десятками гектаров просто «вырезал» лес. Образовались большие проплешины, которые мы постоянно латаем. Местность порой не узнать. Всё изменилось. Но, к счастью, пик вредительства заканчивается в этом году. Будем надеяться, что мы короеда немного остановили.
Всего с начала года Стружским лесничеством заготовлено более 10,2 тысячи метров кубических леса, из которых около 5,3 тысячи кубометров – деловая древесина. Остальное – реализовано щепой или на дрова. Новых насаждений леса в этом году – 56 гектаров, дополненных насаждений – 22 гектара.
Лес – дом для животных. Роль леса велика, значит, и человек должен чувствовать ответственность за свои действия в лесу. А почему же становится меньше леса? Во-первых, растет потребность в древесине. Леса уничтожаются так быстро, что площади вырубок превышают площади посадок. В связи с вырубкой леса снижается водостойкость рек, мелеют и высыхают озера. Во-вторых, леса жестоко страдают от пожаров, которые в большинстве случаев происходят по вине человека, иногда, конечно, в результате природных явлений. Пламя лесных пожаров уничтожает всё на своем пути: и флору, и фауну. В-третьих, леса страдают от болезней и вредителей. Чтобы не допустить их распространения, нужно своевременно выявлять очаги и вести борьбу методами, которые позволили бы сохранить лес. Это сделать сможет только человек. Лес надо охранять, беречь, разумно использовать.
Хочется верить, что в скором времени проблема с охраной лесов исчезнет. Наступит новая эра, в которой люди будут дорожить ЛЕСОМ.
Александр
НИКИФОРЕНКО

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Зеленые храмы земли, которые обеспечивают нам экологическую...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В Германии 74% людей жертвуют на благотворительность, у нас - 8%». Узнали, почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика