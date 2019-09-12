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В центре детской онкологии альпинисты мыли окна в костюмах супергероев
13.09.2019 12:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах мойщики окон работали в костюмах супергероев. Посмотрите, как это выглядело.
Фотографии процесса появились в
Альпинисты мыли окна в центре детской онкологии в костюмах Человека-паука, Бэтмена, Черепашки-ниндзя и других супергероев из комиксов.
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Работники мыли окна в центре детской онкологии в костюмах Человека-паука, Бэтмена, Черепашки-ниндзя и других супергероев из комиксов.
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