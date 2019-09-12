В центре детской онкологии альпинисты мыли окна в костюмах супергероев

Источник материала: Tut.by

В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах мойщики окон работали в костюмах супергероев. Посмотрите, как это выглядело.



Фото: группа vk.com «Врачи Беларуси»

Фотографии процесса появились в группе «Врачи Беларуси» с комментарием: «Маленькие пациенты остались довольны зрелищем».

Альпинисты мыли окна в центре детской онкологии в костюмах Человека-паука, Бэтмена, Черепашки-ниндзя и других супергероев из комиксов.



Фото: группа vk.com «Врачи Беларуси»