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В центре детской онкологии альпинисты мыли окна в костюмах супергероев

13.09.2019 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах мойщики окон работали в костюмах супергероев. Посмотрите, как это выглядело.


Фото: группа vk.com «Врачи Беларуси»

Фотографии процесса появились в группе «Врачи Беларуси» с комментарием: «Маленькие пациенты остались довольны зрелищем».

Альпинисты мыли окна в центре детской онкологии в костюмах Человека-паука, Бэтмена, Черепашки-ниндзя и других супергероев из комиксов.


Фото: группа vk.com «Врачи Беларуси»
 
 
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Работники мыли окна в центре детской онкологии в костюмах Человека-паука, Бэтмена, Черепашки-ниндзя и других супергероев из комиксов.
 
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