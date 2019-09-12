«Начала слышать голоса в голове». Поговорили с людьми, борющимися с ментальными расстройствами

Источник материала: Tut.by

Вы ходите на работу, учебу, играть в футбол с друзьями. У вас все хорошо. Но потом, совершенно неожиданно, вы начинаете слышать в голове голоса, всю ночь безостановочно мыть пол в квартире или думать, что за вами следят. Как с этим справиться? Как смириться с диагнозом и научиться с ним жить? Мы пригласили в студию людей с ментальными расстройствами и поговорили о жизни до диагноза, обществе (которое не принимает) и планах на будущее.

Выражаем благодарность за помощь в организации съемок Центр Белорусского Общества Красного Креста « Открытый дом » и его руководителя Ирину Мялик.