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«Начала слышать голоса в голове». Поговорили с людьми, борющимися с ментальными расстройствами
13.09.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы ходите на работу, учебу, играть в футбол с друзьями. У вас все хорошо. Но потом, совершенно неожиданно, вы начинаете слышать в голове голоса, всю ночь безостановочно мыть пол в квартире или думать, что за вами следят. Как с этим справиться? Как смириться с диагнозом и научиться с ним жить? Мы пригласили в студию людей с ментальными расстройствами и поговорили о жизни до диагноза, обществе (которое не принимает) и планах на будущее.
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Шизофрения, ОКР и «болезнь вампира».
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