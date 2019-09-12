С лозунгом снесенного музея. Белорусские дизайнеры выпустили одежду про Минск и культовые здания

Источник материала: Tut.by

Фирма Mark Fоrmelle и марка KANVA ко Дню города Минска выпустила коллекцию «Город Солнца» с лозунгами культовых зданий столицы. Вот как это выглядит.



Фото предоставлены компанией Mark Formelle

Белорусская компания совместно с дизайнерами выпустили лимитированную коллекцию «Город Солнца», которую посвятили Минску. На одежде появились принты с мозаек Кищенко, лозунг «Жить в веках» со снесенного музея ВОВ и «Город Солнца» с контуром монумента на площади Победы.

— Авторы перенесли на свитшоты, байки, брюки и даже носки лозунги с фасадов домов, обрамляющих Площадь Победы, сохранившиеся в районе станций метро «Фрунзенская» и кинотеатра «Салют» мозаики, каллиграфию по типу той, что используется на вывеске кинотеатра «Победа» и другие узнаваемые символы, — рассказывает Светлана Сипарова, директор компании Mark Formelle.



Фото предоставлены компанией Mark Formelle



Фото предоставлены компанией Mark Formelle

По мнению дизайнеров, красота Минска не ограничивается только Троицким предместьем или Красным костелом. Например, проспект Независимости, спроектированный в 50-е годы прошлого века, является крупнейшим архитектурным ансамблем сталинского ампира.

— Своей коллекцией мы обращаем внимание на острую проблему застройки и реставрации центра, не всегда удачно меняющих облик города, и призываем сохранить уникальный минский стиль, — делится Анастасия Васюченко, создатель марки KANVA.

Всего в коллекции «Город Солнца» пятнадцать моделей унисекс, вещи уже в продаже.