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С лозунгом снесенного музея. Белорусские дизайнеры выпустили одежду про Минск и культовые здания
13.09.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фирма Mark Fоrmelle и марка KANVA ко Дню города Минска выпустила коллекцию «Город Солнца» с лозунгами культовых зданий столицы. Вот как это выглядит.
Белорусская компания совместно с дизайнерами выпустили лимитированную коллекцию «Город Солнца», которую посвятили Минску. На одежде появились принты с мозаек Кищенко, лозунг «Жить в веках» со снесенного музея ВОВ и «Город Солнца» с контуром монумента на площади Победы.
— Авторы перенесли на свитшоты, байки, брюки и даже носки лозунги с фасадов домов, обрамляющих Площадь Победы, сохранившиеся в районе станций метро «Фрунзенская» и кинотеатра «Салют» мозаики, каллиграфию по типу той, что используется на вывеске кинотеатра «Победа» и другие узнаваемые символы, — рассказывает Светлана Сипарова, директор компании Mark Formelle.
По мнению дизайнеров, красота Минска не ограничивается только Троицким предместьем или Красным костелом. Например, проспект Независимости, спроектированный в 50-е годы прошлого века, является крупнейшим архитектурным ансамблем сталинского ампира.
— Своей коллекцией мы обращаем внимание на острую проблему застройки и реставрации центра, не всегда удачно меняющих облик города, и призываем сохранить уникальный минский стиль, — делится Анастасия Васюченко, создатель марки KANVA.
Всего в коллекции «Город Солнца» пятнадцать моделей унисекс, вещи уже в продаже.
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