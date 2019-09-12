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Гродненку с семьей не заселили в минский отель - не у всех были паспорта. Оказалось, это по закону

13.09.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерия живет в Гродно. 31 августа ей нужно было отвезти машину на ТО в Минск. С ней поехали 5-летняя дочка и мама. Неожиданно семье пришлось заночевать в столице. Вот только документов у бабушки и ребенка не оказалось. В итоге в гостиницу их не заселили. «Но почему? — не понимает собеседница. — У меня ведь был паспорт».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ночевать в другом городе жители Гродно не собирались. Но на СТО Валерию предупредили: автомобиль придется оставить до утра.

— На booking.com мы забронировали номер в «Беларуси» и пошли гулять, — вспоминает жительница Гродно. — Ближе к семи вечера мы пришли в гостиницу. Поскольку номер был оформлен на меня, я протянула свой паспорт, девушка попросила документы мамы и дочки.

Бабушка недавно сдала свой паспорт на визу. С собой у нее были водительские права, но тут они не подошли.

— Оставаться в Минске мы не собирались, поэтому документов на ребенка не было никаких, — продолжает собеседница. — Но в моем паспорте есть запись о дочке. К тому же, я часто езжу за границу, и на гуглоблаке храню отфотографированный паспорт дочки. Но работницу гостиницы это не устроило. Она долго с кем-то совещалась, а потом сказала: «Мы не можем вас заселить, потому что физически у вас нет документов».

— Вы не пытались вызвать кого-то из ее руководства?

— Нет, девушка была не настроена на общение, — не скрывает эмоций Валерия. — Да и после дня на ногах у меня не было сил на какие-либо выяснения. Я забрала документы, и мы сняли квартиру на сутки.

Возникшую ситуацию Валерия считает оскорбительной. По словам собеседницы, она часто бывает в Польше, Литве, Германии. Говорит, не представляет, чтобы там «людей вот так бы выставили за дверь».

— Когда ты заселяешься в гостиницу, они ведь не снимают ксерокопии паспортов, а просто сверяют твою личность. Почему это нельзя сделать по другому документу или его копии? — продолжает Валерия. — Согласитесь, жизненных ситуаций, когда тебе срочно нужно остаться в другом городе, миллион. И, конечно, не всегда у тебя с собой может оказаться паспорт. Что тогда делать?

Гостиница: «Заселение осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность»

В гостинице уверены: сотрудники службы размещения сработали правильно. Действовали они в соответствии с «Правилами гостиничного обслуживания в Республике Беларусь», «Правилами проживания в гостиницах Республики Беларусь», а также «Правилами гостиничного обслуживания и проживания в гостиницах ОАО „Минотель“», к которому и относится гостиница «Беларусь».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Заселение в гостиницу «Беларусь» осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность. Для белорусов это паспорт. В случае, если речь идет о детях до 14 лет, у которых еще нет паспорта, необходимо свидетельство о рождении, — ответили TUT.BY в гостинице. — Копии паспортов, фотографии паспортов в телефоне, водительское или, например, командировочное удостоверения не являются документами удостоверяющими личность.

В «Беларуси» так же уточнили: наличие документов, которые удостоверяют личность, требуется для всех, кто селится в гостиницу.

— По закону не допускается оформление номера на одного поселяющего гостя при поселении нескольких человек.

В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома согласны с представителями гостиницы. В управлении поясняют, чтобы белорус мог заселиться в любую гостиницу страны, ему нужно предъявить паспорт. Если документа под рукой не оказалось, можно использовать военный билет или же справку, которую выдают человеку, если он потерял паспорт.

— Альтернативных подходов к заселению в гостиницы нет, — говорит Юрий Натычко, замначальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. — В номерах могут размещаться люди, которые находятся в розыске либо преступили закон, поэтому гостиницы находятся под особым контролем органов внутренних дел.

— Могут ли заселить белорусов в один номер гостиницы, если, например, это компания из трех человек, а паспорт есть только у одного?

— Нет, но с 7.00 до 23.00 проживающие, которые занимают отдельный номер, могут пригласить к себе гостей. При этом они обязаны предупредить об этом администратора, — отвечает Юрий Натычко. — Отмечу, что проживающие несут ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими правил проживания в гостинице.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Валерия живет в Гродно. В августе ей с дочкой и мамой пришлось срочно заночевать в Минске. Вот только документов у бабушки и ребенка не оказалось. В итоге в...
 
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