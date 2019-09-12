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Похолодание придет в Беларусь в выходные

13.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Похолодание придет в Беларусь в выходные
С предстоящих выходных в Беларуси начнется похолодание, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В сентябре природа как бы решила вернуть жителям страны должок за холодный июль: среднесуточные температуры на 2-4 градуса превышали климатическую норму. Так по-летнему тепло в этих числах сентября в Беларуси бывает раз в 10-15 лет», — отметили в Белгидромете.

Наиболее значительные положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы были отмечены в Гомельской и Могилевской областях. Максимальное значение температуры воздуха (31,1) зарегистрировано 2 сентября на метеостанции Пинск.

По данным синоптиков, в течение прошедших дней сентября отмечался дефицит осадков. В среднем по Беларуси выпало менее 50% климатической нормы. На отдельных метеостанциях (Костюковичи, Житковичи, Мозырь) осадки не были отмечены ни разу. По югу республики наблюдается высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.

В пятницу, 13 сентября, погоду в основном еще будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Лишь во второй половине дня по северо-западу республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только во второй половине дня по северо-западу будет облачно и местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, местами будет плюс 5-7. Днем ожидается от плюс 17 по северо-западу страны до плюс 25 по юго-востоку.

«На предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится, — отмечают в Белгидромете. — В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух за ее пределы. Начнется похолодание, и Беларусь погрузится в осень».

В субботу, 14 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, по юго-востоку будет до 14, днем ожидается 13-20 градусов тепла.

В воскресенье, 15 сентября, погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, утром и днем на северо-восточной половине страны скажется влияние фронтальной системы. Ночью, как ожидается, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, утром и днем также будет преобладать облачная погода. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, днем будет от плюс 10 по северу до плюс 22 по юго-западу страны.

В первой половине следующей недели республика будет находиться в зоне фронтальных систем и прохладных воздушных масс, смещающихся с Западной Европы.

В понедельник, 16 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в северных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью — 7-12 градусов тепла, местами около 14, днем ожидается 13-20 градусов тепла, по югу страны — 21-23.

По информации БелТА.

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