В Хойникском районе горел лес рядом с отселенной радиоактивной деревней

Источник материала: Tut.by

В Хойникском и Наровлянском районе люди жалуются на смог. Причина — в пожаре, который полыхал вчера. Пылало 50 га леса.



Фото: МЧС

— Горит с украинской стороны, а все идет на нас, в деревне стоит смог, — рассказывают местные.

До самих Хойников дым не добрался, зато в соседней Наровле (горело рядом с ней) его можно было увидеть прямо из центра города.



Фото читатель TUT.BY Ольга

В Хойникском раисполкоме комментировать ситуацию TUT.BY отказались.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре надалеко от выселенной леревни Ломыш поступило вчера днем.

— Для ликвидации пожара были задействованы 53 единицы техники и 283 человека, из них 32 единицы техники и 103 работника МЧС. Вертолетом МИ-26 10 раз сбрасывали воду, — сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

По информации МЧС на 6 утра 13 сентября пожар локализован. Площадь, затронутая пожаром, составляет 50 га. В 10.40 пожар ликвидирован.