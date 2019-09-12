«Выгодно: до центра всего за 10 копеек». Как жители Полоцка оценивают новую остановку «дизелей»

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 12 сентября дизель-поезда начали забирать пассажиров на новом остановочном пункте в микрорайоне Мариненко. Что думают о новом объекте горожане, узнал портал gorod214.by.





В самом большом восторге от появления новой остановки полоцкие пенсионерки, жительницы микрорайона Мариненко.





Женщины говорят, что ездить в центр города на поезде не только удобно, но и выгодно — 10 копеек по льготному тарифу против 55, если ехать на автобусе.

Полный билет от станции «Мариненко» до вокзала обойдется в 20 копеек.



