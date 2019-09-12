Тамара Бобикова рассказывает о работе на льнозаводе

Источник материала: Газета Авангард





«Где родились, там и пригодились» – эта поговорка в полной мере относится к супругам Тамаре и Вячеславу Бобиковым из Кривска, которые на протяжении 32-х лет идут по жизни вместе, а в последние годы и трудятся на одном предприятии.

Тамара Бобикова работает в филиале «Уваровичский льнозавод» ОАО «Гомельлен» с 2013 года. Благодаря своему трудолюбию и ответственному отношению к делу женщина дослужилась до мастера смены. Сейчас в ее подчинении находятся 15 работников, которые, как и она, не понаслышке знают цену северному шелку.

– Родилась и выросла я в Кривске, здесь же встретила и свою вторую половинку, – рассказывает наша героиня. – После школы отучилась на продавца, но по профессии проработала всего несколько лет. С будущим супругом познакомились на танцах. Мне сразу приглянулся симпатичный парень, который только пришел из армии, да и он проявил ко мне немалый интерес. В скором времени сыграли свадьбу. У нас родились двое сыновей. Старший, Вячеслав, живет и работает в райцентре сотрудником ГАИ, а Игорь – охранником в Минске. Мы гордимся ими, ведь воспитали их достойными людьми.

Долгое время Тамара Дмитриевна работала помощником воспитателя в детском саду, потом уборщицей в сельском Доме культуры, одновременно с этим в сезон подрабатывала на льнозаводе на отъемке волокна. Потом, как признается наша героиня, настал такой период, когда она решила устроиться на льнозавод на постоянно.

– Работу на льнозаводе легкой точно не назовешь. Устаешь не только физически, но и от постоянного шума оборудования, – делится мастер смены. – Однако со временем привыкаешь к таким нагрузкам. Работаем в три смены, и в этом есть свои плюсы, ведь можно распланировать свое время для решения личных дел. Мой рабочий день начинается с осмотра оборудования на предмет исправности, слежу за всем технологическим процессом, чтобы не было неполадок. С сушилки льнотреста попадает на раскладочный стол, потом мяльщик подает ее в мялку. Наша задача выполнить план и дать на выходе хорошо обработанное длинное волокно, ведь оно поступит на другие предприятия нашей страны и из него будут сшиты льняные изделия, которыми славится Беларусь.

Тамара Дмитриевна убеждена, что без ответственного отношения к делу нельзя быть хорошим работником. Работа должна спориться и гореть в руках, тогда и результат будет.

Этих же принципов придерживается и ее супруг Вячеслав Николаевич, который вот уже 32 года трудится механизатором на льнозаводе. К слову, это его первое и единственное рабочее место. Не раз его приглашали на работу в местное хозяйство, но он остается верным выбранному пути и не один десяток лет принимает непосредственное участие в обработке почвы, посеве и уборке льнотресты.

Следует отметить, что и его мать, Анна Данилова, отдала льнозаводу 48 лет своей жизни. Сейчас Вячеслав Николаевич занят прессованием льнотресты. Он один из лучших механизаторов предприятия, неоднократно отмечен грамотами и благодарностями различного уровня, но главной наградой для него является хороший урожай льна, в который он вкладывает не только труд, но и частичку своей души.

Стоит сказать, что в нынешнем году в филиале «Уваровичский льнозавод» ОАО «Гомельлен» было посеяно 1500 га льна, что на 300 га больше, чем в прошлом. На сегодняшний день заготовлено 234 тонны семян и 3250 тонн льнотресты.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора