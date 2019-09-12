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В хозяйствах района активными темпами идет заготовка кукурузы на силос

13.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В хозяйствах района активными темпами идет заготовка кукурузы на силос, и здесь уже определились свои лидеры. Так, по темпам кормозаготовки лучшими являются аграрии ОАО «Николаевка», которые на сегодняшний день заложили 7914 тонн кукурузы на силос.

В хозяйствах района активными темпами идет заготовка кукурузы на силос

Одним из лучших по кормозаготовке в хозяйстве является Иван Киселев, он убрал 2678 тонн кукурузы. В сельхозпредприятии мужчина трудится водителем 37 лет. Полтора года назад он вышел на заслуженный отдых, но работу не оставил, ведь на таких, как он, и держится сельскохозяйственная отрасль.

Родился и вырос Иван Фомич в Николаевке. После школы был призван в армию, затем, отучившись на водителя, четыре года работал в Гомеле в автобусном парке. Но городская жизнь не пришлась ему по душе, и он вернулся на малую родину, где живет и трудится по сей день.

– Не могу сидеть без дела, благо, рабочие руки в хозяйстве всегда нужны, – делится мужчина. – К труду и троих своих детей приучал. Старший сын Сергей работает инженером по сервисному обслуживанию, Дмитрий пошел по моим стопам, он дальнобойщик, а дочь Алла пока находится в декретном отпуске. Главная моя радость и гордость – это пятеро внуков.

По признанию Ивана Киселева, он, как и любой сельский житель, любит и умеет работать на земле и без этого не представляет свою жизнь. За какую бы работу не брался, выполняет ее на отлично, поэтому и у руководства хозяйства водитель на хорошем счету. Восемнадцатый сезон подряд в ходе уборочной кампании мужчина меняет грузовой автомобиль на кормоуборочную машину. В кормозаготовке немало своих нюансов, которые нужно обязательно учесть, но опыта и мастерства Ивана Фомича на все хватает. К тому же, если и случается какая-то поломка техники, он оперативно ее устраняет.

– Работать надо ответственно и со знанием дела. Понимая всю важность кормозаготовки, не можем подвести хозяйство. От качества нашей работы будет зависеть и качество кормов, а значит и производство молока и мяса, – резюмирует аграрий.

У механизатора Александра Борисенко продолжается горячая пора: завершив уборку зерновых, он приступил к кормозаготовке. К слову, про него мы недавно рассказывали на страницах районки как о передовике жатвы и лучшем комбайнере сельхозпредприятия, намолотившем 1251 тонну зерна.

– Отдыхать и расслабляться нам некогда, – отмечает Александр Васильевич. – С зерноуборочного комбайна сразу пересел на жатку, и так из года в год. Стараемся, чтобы и мы с хлебом были, и поголовье крупного рогатого скота зимой с кормами. Поэтому кормозаготовительной кампании уделяем такое же пристальное внимание, как и зерноуборочной.

Силами Александра Борисенко уже заготовлено 3731 тонна кукурузы на силос.
И хотя осень только вступила в свои права, впереди у аграриев еще много работ, главная из них – провести кормозаготовку, от результатов которой будет зависеть продуктивность животноводческой отрасли.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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