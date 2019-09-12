В Бобруйске мужчина напал на 12-летнего мальчика: он отказался красть для него в магазине

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 10 сентября мужчина ударил 12-летнего школьника за отказ украсть для него товар в магазине, пишет «Коммерческий курьер». Бобруйчанина задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство.

Возле магазина на улице Минской стояли школьники, когда около 20.30 к ним подошел подвыпивший мужчина. Прохожий попросил ребят незаметно вынести что-нибудь из магазина, а затем передать украденное ему.

Вместо этого школьники подошли к кассиру и рассказали ей о необычной просьбе незнакомца. Увидев, как ребята разговаривают с кассиром, мужчина подошел к ним, ударил шестиклассника кулаком в грудь, а затем схватил за шею.

Кассир нажала тревожную кнопку, мужчину задержал оперативно прибывший наряд отдела Департамента охраны. Как выяснилось, бобруйчанин ранее не судим, он рабочий на одном из предприятий города.