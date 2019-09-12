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В Могилеве собирают деньги на музыкальный троллейбус - в нем будет звучать классика, а не реклама
13.09.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве хотят запустить музыкальный троллейбус — тематически оформленный, где будет звучать классическая музыка и никакой рекламы. Проект придумали участники летнего лагеря для взрослых UrbanCamp2019, который проводил Центр городских инициатив. И чтобы воплотить его в жизнь, нужно 1300 рублей — сбор денег открыт
Суть проекта заключается в том, чтобы по Могилеву ходил тематически оформленный — оклеенный специальной пленкой — троллейбус. А в нем вместо рекламы будет звучать классическая музыка.
Так, считают авторы проекта, в Могилеве появится уникальный арт-объект, который понравится и жителям, и гостям города. Горэлектротранспорт согласился поддержать активистов. Осталось собралось деньги на разработку дизайна и собственно на оклейку.
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Собрать нужно 1300 рублей на дизайн, оклейку троллейбуса «по-музыкальному».
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