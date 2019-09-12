В Могилеве собирают деньги на музыкальный троллейбус - в нем будет звучать классика, а не реклама

Источник материала: Tut.by

В Могилеве хотят запустить музыкальный троллейбус — тематически оформленный, где будет звучать классическая музыка и никакой рекламы. Проект придумали участники летнего лагеря для взрослых UrbanCamp2019, который проводил Центр городских инициатив. И чтобы воплотить его в жизнь, нужно 1300 рублей — сбор денег открыт тут.

Суть проекта заключается в том, чтобы по Могилеву ходил тематически оформленный — оклеенный специальной пленкой — троллейбус. А в нем вместо рекламы будет звучать классическая музыка.

Так, считают авторы проекта, в Могилеве появится уникальный арт-объект, который понравится и жителям, и гостям города. Горэлектротранспорт согласился поддержать активистов. Осталось собралось деньги на разработку дизайна и собственно на оклейку.