﻿ В Могилеве собирают деньги на музыкальный троллейбус - в нем будет звучать классика, а не реклама. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве собирают деньги на музыкальный троллейбус - в нем будет звучать классика, а не реклама

13.09.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве хотят запустить музыкальный троллейбус — тематически оформленный, где будет звучать классическая музыка и никакой рекламы. Проект придумали участники летнего лагеря для взрослых UrbanCamp2019, который проводил Центр городских инициатив. И чтобы воплотить его в жизнь, нужно 1300 рублей — сбор денег открыт тут.

Суть проекта заключается в том, чтобы по Могилеву ходил тематически оформленный — оклеенный специальной пленкой — троллейбус. А в нем вместо рекламы будет звучать классическая музыка.

Так, считают авторы проекта, в Могилеве появится уникальный арт-объект, который понравится и жителям, и гостям города. Горэлектротранспорт согласился поддержать активистов. Осталось собралось деньги на разработку дизайна и собственно на оклейку.

Смотрите также

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрать нужно 1300 рублей на дизайн, оклейку троллейбуса «по-музыкальному».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Хойникском районе горел лес рядом с отселенной радиоактивной деревней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • австралия официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика