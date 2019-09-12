Уже сегодня в центре Минска начнут перекрывать движение из-за мероприятий ко Дню города

Источник материала: Tut.by

В выходные столица будет отмечать День города. Но уже сегодня начнут перекрывать некоторые дороги и даже велодорожки. В частности, возле Дворца спорта. Об этом предупреждает пресс-служба Минского горисполкома.

Что меняется сегодня

Возле Дворца спорта с 14.00 до 21.00 сегодня и завтра с 11.00 до 23.00 будет проходить мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2019.

По этой причине сегодня будет закрыто движение для велосипедистов по дорожке от улицы Мельникайте до проспекта Победителей (здания спорткомплекса «Трудовые резервы») с 14.00 до 21.00.

А уже в ночь на субботу с 23.00 до 01.00 закроют движение для всего транспорта по проспекту Победителей в районе Дворца спорта (на участке от проспекта Машерова до Независимости). В это время там будут репетировать G-Drive дрифт.

И что — завтра

Уже 14 сентября закроют велодорожку от улицы Мельникайте до проспекта Победителей (здание спорткомплекса «Трудовые резервы») с 11.00 до 23.00.

Минске накануне и в День города">Как будет курсировать транспорт в Минске накануне и в День города

В тот же день с 11.30 до 13.30, на время проведения мотопарада, закроют движение по маршруту: проспект Независимости — улица Ленина — проспект Победителей — проспект Машерова.

А с 13.30 до 13.50 закроют движение на проспекте Победителей (на участке от проспекта Машерова до Независимости), уже на время проведения G-Drive дрифта.