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Электричка в Дзержинском районе сбила мужчину: он погиб - и остался неизвестным. Вы не знаете, кто это?
13.09.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 сентября около 18.15 на остановочном пункте «Асино» вблизи деревни Скородное Дзержинского района электричка насмерть сбила мужчину. До сих пор
Его приметы: на вид 30−40 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженые, глаза серо-голубые.
Был одет в джинсовые шорты синего цвета с полосами по бокам и надписью «Rmiele», кроссовки черного цвета с черно-белой подошвой, кофту бордового цвета с капюшоном на молнии.
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Электричка в Дзержинском районе сбила мужчину: он погиб - и остался неизвестным. Вы не знаете, кто это?
Посмотрите на иллюстрацию и одежду. Возможно, вы его узнаете.
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