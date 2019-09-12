Электричка в Дзержинском районе сбила мужчину: он погиб - и остался неизвестным. Вы не знаете, кто это?

Источник материала: Tut.by

3 сентября около 18.15 на остановочном пункте «Асино» вблизи деревни Скородное Дзержинского района электричка насмерть сбила мужчину. До сих пор не установлена личность погибшего. Возможно, кто-то знает его?





Его приметы: на вид 30−40 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженые, глаза серо-голубые.

Был одет в джинсовые шорты синего цвета с полосами по бокам и надписью «Rmiele», кроссовки черного цвета с черно-белой подошвой, кофту бордового цвета с капюшоном на молнии.







