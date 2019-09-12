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На 12 дней закроют один из выходов со станции метро «Восток»
13.09.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 16 по 27 сентября будет закрыт один из выходов со станции метро «Восток» в столице. Об этом
Выход № 1−2 будет закрыт на время ремонта. Здесь приведут в порядок облицовку, покрасят металлоконструкции крытого павильона.
Пассажирам приносят извинения за неудобства. Выход с противоположной стороны уже
В этом году по всему Минску ремонтируют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Также идут работы на «Площади Победы».
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В этом году по всему Минску ремонтируют выходы из подземки.
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