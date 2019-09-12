Необычный мурал с «надземным метро» закрыли рекламным баннером. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

Мурал «Надземная ветка метро» полностью закрыли баннером. Необычная работа на галерее завода «Горизонт» появилась в Минске всего несколько дней назад . Теперь в соцсетях публикуют фотографии: на месте изображения поезда метро висит реклама.



На месте, где еще вчера был мурал с поездом метро, сейчас висит реклама. Фото: фейсбук Александра Авдевича

Мурал «Надземная ветка метро» создали для фестиваля Vulica Brasil, работа появилась на галерее завода «Горизонт» 9 сентября. Автор — Андрей Бусел.

В пятницу 13 сентября многие минчане заметили, что мурал закрыла реклама одного из брендов одежды.



Вот как выглядит работа Андрея Бусела. Фото: Юлия Савич, facebook.com/vulicabrasil

Организатор фестиваля Vulica Brasil Мила Котка в курсе происходящего. Она объяснила TUT.BY, что вышла накладка:

— Еще неделю назад, когда мы пришли монтировать нашу работу, встретили там других альпинистов, которые собирались монтировать рекламу. Дело в том, что из-за технических накладок мы стали делать на «Горизонте» свою работу с задержкой, не сразу после фестиваля. Администрация здания подумала, что ничего не будет, поэтому все-таки решила продать рекламные площади. Отменить сейчас ничего нельзя: оплачены баннеры, монтажные работы. На «Горизонте» нас предупредили, что реклама повисит какое-то время, а потом работу снова откроют. Какой-то паники или злости у нас нет.



Фото: Юлия Савич, facebook.com/vulicabrasil

Собеседница отмечает, что пока авторы мурала сделают изображение с поездом и с другой стороны галереи.

— Как только будет подходящая для альпинистов погода, сделаем мурал и с другой стороны. Хорошие места хотят и искусство и реклама, но мы надеемся, что искусство возьмет свое.