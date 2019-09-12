Свое море, мечты о туристах и домики для молодых. Как живут в самом «стареющем» районе страны

Источник материала: Tut.by

Зельвенский район — самый «пустеющий» и «стареющий» в Беларуси: с 2001 года здесь больше всего сократилось население (аж на 43%!), также здесь самый высокий процент пожилых людей . Местные такую статистику сразу же объясняют: в районе нет больших промышленных предприятий, молодежь не задерживается, вот и остаются здесь только люди старшего поколения. TUT.BY съездил в «умирающий» регион и посмотрел, как там живут молодые специалисты и собираются ли они здесь оставаться, поговорил с активными пенсионерами, и увидел, как с нуля можно организовать крупное частное фермерское хозяйство и агроусадьбу, куда приезжает отдохнуть около 4 тысяч человек в год.





Зельва и Каролин: активные бабушки (и один дедушка) и мечты о туристах

В Зельвенском районе есть свое море — большое водохранилище, растянувшееся на несколько десятков километров от Зельвы до агрогородка Каролин (там мы тоже побываем). Все местные, с которыми общался TUT.BY, в один голос говорят: вывести район из депрессивного и умирающего состояния может только туризм. Зельвенское же море для этого очень подходит.

Но.

Несмотря на то, что на берегу есть турбаза, гостиничный комплекс «Белый парус», большой благоустроенный пляж и несколько агроусадеб, особым спросом у туристов оно не пользуется. Правда, уже несколько лет подряд на водоеме проводят различные этапы чемпионатов по рыбной ловле.

— Но этого мало, — говорят зельвенские активистки-пенсионерки. О них, кстати, мы писали два года назад . Женщины с поддержкой Белорусского Красного Креста создали инициативную группу само- и взаимопомощи. Обосновались на базе социально-педагогического центра — и открыли кружки соломоплетения, танцев и йоги. А еще стали помогать одиноким старикам и инвалидам.





— За два года у нас стало больше групп по йоге, да и вообще наши кружки стали многочисленнее. К сожалению, некоторые люди из нашего активного состава уже умерли. Кто-то болеет. Такова жизнь. Зато у нас появился единственный мужчина, который активно включился в работу, — рассказывают пенсионерки.

И все у них, как и раньше, хорошо, активно и весело — но чего-то все же объективно не хватает.

— Знаете, это такие простые и элементарные вещи. Например, на улицах, а они у нас длинные, очень мало лавочек — а ведь пожилому человеку трудно порой пройти такой путь от дома до магазина. Это становится понятно, когда ты уже в нашем возрасте, — говорят женщины и сразу уточняют: жить им здесь все равно хорошо. — Огромный плюс — чистый воздух, ведь промышленных предприятий в районе нет. Но это нам достаточны плюс, а молодежи-то по большому счету делать здесь нечего. Нет, вся инфраструктура в Зельве есть: и магазины, и кафе, и дом культуры, и школа, и садик, а работы — нет. Вот и уезжают. Кто — на заработки, кто — насовсем.





Активистки мечтают: их «пенсионерский» район мог бы стать местом притяжения пожилых людей со всей Европы. Да что там — со всего мира! Здесь, говорят, можно построить пансионат, там — спа-центр, чуть дальше — центр ремесел с мастер-классами. А пока в их более приземленных планах научиться продвигать себя и свое твочрество в интернете.

— Научиться бы все это продавать. Была бы копеечка какая-то к пенсии. Мы же можем и корзины, и подносы, и модные сейчас ящики для хранения сделать. Все можем — и времени много! — уверяют пенсионерки.



Зельвенский район — регион в Гродненской области. Площадь — 869,7 кв км. В состав района входит 126 населенных пунктов, объединенных в 9 сельских советов, в том числе 11 агрогородков. В районе есть три коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятия, один сельскохозяйственный производственный кооператив, три филиала крупных организаций: агрокомбината «Скидельский», КУП «Гроднооблдорстрой» и ООО «Биоком», а также 8 фермерских хозяйств. Скриншот карты Google

В семи километрах от Зельвы в агрогородке Каролин недавно открыли центр активного долголетия. Как говорят местные жители, очень своевременно: в Каролинском сельсовете половина населения — пожилые.

— Калі ў нас летам агароды ды капаніна бульбы, дык восенню цэнтр ажывае, — говорят сельчанки и рассказывают, что в центре они занимаются вышиванием, плетением, вязанием, а еще поют песни и танцуют. Недавно занялись организацией поселковых праздников. Провели, например, День семьи для односельчан.

Пенсионерки и в этом населенном пункте стараются быть активными, но признают, по сравнению с городом здесь, конечно, скучно.





— Кажется, что скоро деревни все вымрут. У нас еще ничего — рядом ферма, есть кое-какая работа, а в округе? Хорошо, если зарплата будет 300 рублей да огород, — грустят местные.

Замечаем, что в Каролине активных почему-то больше женщин.

— А мужчины ваши где?

Женщины на несколько секунд замолкают.

— Поумирали наши мужики. Мы здесь все вдовы, — говорит одна из пенсионерок, показывая на себя и рядок товарок, сидящих рядом.





Женщины еще долго говорят о том, что дети разъехались по всему миру, а оставшаяся молодежь мечтает уехать хотя бы в Зельву или ездит туда на работу. Правда, в последнее время в поселке начали потихоньку покупать дома приезжие. Так в Каролин переселилась семья Ищенко из Гродно, которая здесь занимается резьбой по дереву.

— У нас есть дома, которые пустуют, многие продаются — так что, если хотите жить около моря — вам сюда. Но имейте ввиду, что ферма совсем рядом с хатами, так что запах иногда еще тот, — говорят женщины.





Елка: домики для молодых семей и хорошая зарплата

Совсем другая картина в агрогородке Елка, что в 25 километрах от Зельвы. Рядом — большой СПК «Сынковичи», который обеспечивает работой жителей не только поселка, но и близлежащих деревень. А еще руководство привлекает сюда молодых специалистов «работой, зарплатой и домиками».

Хозяйство специализируется на производстве молока и говядины, а также выращивает рапс, зерновые культуры и сахарную свеклу. Трудится в «Сынковичах» более 340 человек — и многие из них, приехав сюда на время, остаются на всю жизнь.

— У нас есть работники, которые десять лет назад приехали «годика на два» — и до сих пор работают. И молодых специалистов много, — говорят в СПК.

Семейным выделяют дома, холостые живут в общежитии. Сейчас в хозяйстве в очереди на жилье стоит три семьи.

Бухгалтер Алеся Гвоздик вместе с мужем Евгением свой домик уже получили. Сейчас в жилище вовсю идет ремонт. Девушка признается, уезжать из Елки никуда не хочет.



Алеся и Евгений

— Живется здесь нормально. Я сама из деревни, поэтому ничего удивительного в жизни в сельской местности для меня нет. Конечно, если сравнивать с городом, то там все-таки больше возможностей для себя, для детей, лучше развита инфраструктура. Здесь многого нет, но уезжать пока отсюда не планируем. Если что-то поменяется — зарплату перестанут платить или еще что-то сверхъестественное, — то, конечно, будем думать в каком-нибудь направлении. А пока все хорошо. Я думаю, так и надо привлекать молодежь в сельскую местность: квартирами, деньгами и хорошим коллективом, как тут, — говорит Алеся.

Девушка закончила Волковысский аграрный колледж и по распределению попала в хозяйство. Так и осталась. Сейчас заочно заканчивает Гродненский аграрный университет и говорит, что каждый раз после сессии старается побыстрее ехать домой, в Елку.





— В большом городе слишком шумно. Все куда-то бегут, спешат опаздывают. Я бы так не смогла, — говорит бухгалтер Наталья Семашко. У девушки, впрочем, как и большинства молодых специалистов здесь, похожая история — приехала после колледжа по распределению и осталась. Вышла замуж, родила ребенка. Домик, зарплата, хорошая школа для сына.

— Единственное, что в школе не хватает каких-то кружков и внеклассных занятий. Если хочешь занять чем-то дите, то надо везти его в город. Машина хоть и есть, но это все достаточно сложно, поэтому сейчас мы договариваемся, чтобы к нам приезжал преподаватель танцев. Немного, конечно, не то: мальчишки хотят в футбол играть, дзюдо заниматься. Но пока — как есть. Конечно, я бы не отказалась жить в каком-то небольшом городке — например, в Слониме или Волковыске, но здесь есть жилье, а там ничего нет. Квартиру надо снимать, например, а здесь платишь только небольшую сумму за коммуналку.

Местные жители, говоря о своей Елке, замечают, что в таких маленьких поселках не хватает развлечений: нет ни баров, ни ресторанов, ни кафе. О боулинге даже не мечтают.

— Хотя бы хоть на выходные какая-нибудь точка развлекательная передвижная открывалась. А то из развлечений у нас есть только тренажерный зал в школе, — говорят сельчане.





В школьной тренажерке — многолюдно. Заниматься спортом могут не только школьники, но и все сельчане. И абсолютно бесплатно.

— Мы даже завели специальный журнал посещений. Вот, посмотрите, пользуется популярностью, — показывает заполненные страницы физрук Иван Литвинчик. Мужчина рассказывает, что время от времени сельчан возят в бассейн в город. Проезд тоже бесплатный, людям остается оплатить лишь сам сеанс. Автобус для местных организовывает СПК.

— Вообще, нам здесь хорошо живется. Вы не подумайте. Зарплата хорошая. Сколько? Со всеми надбавками у меня получается около 900 рублей. Но у меня же стаж, — говорит физрук.

— Ой, просто тратить здесь некуда эти деньги, — смеется местная жительница. Она говорит, что в Елке есть два магазина, быткомбинат, но за одеждой, мебелью или еще чем-то крупным приходится ездить в Зельву или Слоним.





— Наш поселок — исключение из правил. Здесь хорошее хозяйство, которое не делит жителей на тех, кто там работает, и тех, кто занят в других сферах. Делают и выезды какие-то для всех, и праздники, и велопробеги. И вечера проводят, куда всегда всех приглашают. Поэтому люди здесь и остаются, в поселке практически нет старых хат, посмотрите — все отремонтировано и покрашено. Правда, молодежь сейчас не спешит детей заводить, хотят пожить для себя. Может, это и правильно.

— Интернет, интернет им надо отключить, все тогда будет, — смеется еще одна местная жительница.

Усадьба «Верас»: самое первое фермерское хозяйство в Беларуси и 4 тысячи туристов в год

Хоть в Елке своего кафе нет, но в нескольких километрах от поселка находится агроусадьба «Верас», где можно отдохнуть. Правда, приезжают сюда все больше городские.

«Верас» — вообще первое в Беларуси фермерское хозяйство. Оно было основано в 1991 году Ириной и Михаилом Макей.

— Мы такія былі авантурысты, — смеется Ирина и показывает фотографии, где на месте сегодняшней агроусадьбы, увитой цветами, с ровными, как где-нибудь во Франции или Англии, газонами, с дендрарием, который сейчас насчитывает более 250 видов растений, было поле: супруги начали свое хозяйство на части земель колхоза «Рассвет».





Место выбрали не случайно — Михаил родом из деревни Козловичи, что неподалеку от хозяйства. Сначала на 50 гектарах земли (сейчас у Макеев 118 га) занимались только сельским хозяйством, жили в вагончике, строили дом, осенью продавали выращенные картошку и марковку на базаре, а весной снова принимались за работу. Сейчас, говорят, со сбытом проблем нет: зерно продают государству, овощи и корнеплоды «поставляют» в свое придорожное кафе. Лет пятнадцать назад начали заниматься агротуризмом.

— Да нас і так усе ехалі, вось мы падумалі, што трэба сядзібу рабіць. Тут, дзе зараз залы і карчма, былі склады. Мы ўсе перарабілі. Ды і парк я пачынала сама. Тады гэта так цяжка было — ні газэт, ні часопісаў пра расліны. Еду за нейкімі белымі рамашкамі пад Мінск. Потым у бабулек набываю гэтыя кветкі, тыя яшчэ аднекуль вязу. Зараз у гэтым ўсім няма такога сэнсу, а тады гэта была яшчэ тая прыгода, — рассказывает Ирина.

Всего у Макеев сейчас работает 54 человека. Это полеводы, механики, кузнецы, повара, разнорабочие, которые помогают содержать и усадьбу, и большое хозяйство в порядке.





— Усё зрабілі с нуля ў чыстым полі. Не верыцца, праўда? І нам не верыцца, ды ў карагодзе дзён не заўважаешь усяго гэтага. А потым гляджу на сасну, якая каля дома расце, і ўспамінаю, як мы яе маленькую садзілі. Зараз гэта вялікае дрэва, — показывает Ирина на большую горную сосну, которая вымахала больше двухэтажного дома. Рядом — коридоры из аккуратно подстриженных туй, чуть дальше озеро с небольшим островом посередине. Здесь гнездятся лебеди и дикие гуси. По территории вальяжно прогуливаются павлины, а на одной из полян нам повстречалась куница.





— Просто здесь хорошо, поэтому звери и селятся, — говорит один из рабочих. Мужчина подстригает газоны — в усадьбе ждут свадебный кортеж. — Вообще сюда постоянно приезжают люди. На сезон все расписано. Кто-то просто прогуляться и пофотографироваться, кто-то отдохнуть на несколько днгей. Юбилеи празднуют, свадьбы. Хозяева всех принимают, как дорогих гостей. Как будто знакомы. А оказывается — это просто туристы приехали.

В год усадьбу посещают около 4 тысяч человек.

Хозяева уверены: агроусадьба — это не только домик на природе, где можно переночевать, а в первую очередь сохранение местных блюд и традиций сельской жизни.

— Каб прыехаць і ўбачыць быт, паглядзець на хатніх жывёл ці як вырошчваецца зерне, паслухаць гісторыю гэтых мясцін. Мы, калі робім экскурсіі па сядзібе, то распавядаем пра тое, як жылі нашыя дзяды, паказваем нейкія старыя рэчы, распавядаем пра сучасныя сельскагаспадарчыя працэсы, — обьясняет хозяйка.









А еще на базе «Вераса» проводятся различные семинары. Михаил и Ирина — фермеры активные. Участвуют в разных международных проектах, что-то постоянно организовывают и, как говорят, «трымаюць і сябе, і астатніх у тонусе».

Так, например, здесь проводили мероприятия проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие». Потом у Макеев для ребят из окрестных деревнь провели «Школу молодого фермера», а еще постоянно устраивают то фестиваль экологической еды, то белоруские вечера, то конференции.

— Сапраўды, гэта вельмі цяжкі труд. Кожны дзень устаеш — і як нанова. Адпачываць? Не. Як кінуць гэтую гаспадарку? Канешне, ніяк, — говорит Ирина.

Хозяева рассуждают: работать можно везде, были бы силы, желание и «апантанасць». В своей агроусадьбе, признаются, чувствуют себя счастливыми, хоть хлопот очень много.





— А што я? Гэта ўсё Ірына. Мне проста пашчасціла амаль 40 год таму з ёй пазнаеміцца, — улыбаетcя Михаил.

Собственно, то же самое, пока муж не слышит, говорит про нем и Ирина. Мол, просто ей в жизни повезло. А место — вторично. И в «стареющем» районе можно жить, а не умирать — были бы силы, желание и «апантанасць».