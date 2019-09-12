Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Источник материала: Полымя

Каждый согласится с тем, что Кореличская районная библиотека – это бесценный кладезь информации, где можно узнать обо всём на свете. А какое бессчётное количество здесь замечательных книг, а работники – интересные, искренние, любящие свою профессию и творческие люди.

В пятницу, в канун профессионального праздника – Дня библиотек, Кореличская районная библиотека провела День открытых дверей и широко распахнула двери всем любителям окунуться в мир литературы.

В фойе библиотеки всех пришедших на праздник встречает фотоколлаж «Узнай библиотекаря», на котором располагаются детские фотографии работников библиотеки. Читатели с неподдельным интересом вглядываются в детские лица, угадывая в них черты сегодняшних библиотекарей.





Здесь же, в фойе библиотеки, можно совершить путешествие по «Гродненщине литературной», узнать о новинках в мире литературе на книжной выставке «Калейдоскоп новинок» и заглянуть в литературное кафе «Читать подано». И, конечно, сделать фото на память на фотозоне «С Днём библиотек!»





















Библиотекари Кореличской детской библиотеки также позаботились о юных читателях и подготовили им массу интересных и увлекательных мероприятий. 35 воспитанников Дошкольного центра развития ребёнка г. п. Кореличи были просто в восторге от кукольного театра «Репка на новый лад».





















Оксана ЯНУШ

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