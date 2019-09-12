ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

13.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Каждый согласится с тем, что Кореличская районная библиотека – это бесценный кладезь информации, где можно узнать обо всём на свете. А какое бессчётное количество здесь замечательных книг, а работники – интересные, искренние, любящие свою профессию и творческие люди.

В пятницу, в канун профессионального праздника – Дня библиотек, Кореличская районная библиотека провела День открытых дверей и широко распахнула двери всем любителям окунуться в мир литературы.

В фойе библиотеки всех пришедших на праздник встречает фотоколлаж «Узнай библиотекаря», на котором располагаются детские фотографии работников библиотеки. Читатели с неподдельным интересом вглядываются в детские лица, угадывая в них черты сегодняшних библиотекарей.

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Здесь же, в фойе библиотеки, можно совершить путешествие по «Гродненщине литературной», узнать  о новинках в мире литературе на книжной выставке «Калейдоскоп новинок» и заглянуть в литературное кафе «Читать подано». И, конечно, сделать фото на память на фотозоне «С Днём библиотек!»

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Библиотекари Кореличской детской библиотеки также позаботились о юных читателях и подготовили им массу интересных и увлекательных мероприятий. 35 воспитанников Дошкольного центра развития ребёнка г. п. Кореличи были просто в восторге от кукольного театра «Репка на новый лад».

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Литературное кафе и «Репка на новый лад»: чем удивляют кореличские библиотекари читателей (будет дополнено)

Оксана ЯНУШ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый согласится с тем, что Кореличская районная библиотека – это бесценный кладезь информации, где можно узнать обо всём на свете.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске мужчина напал на 12-летнего мальчика: он отказался красть для него в магазине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика