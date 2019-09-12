ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродно 13-14 сентября примет VII открытый фестиваль сыра

13.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Гродно 13-14 сентября примет VII открытый фестиваль сыра

Гродно 13-14 сентября примет VII открытый фестиваль сыра, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В первый день на базе предприятия ОАО «Молочный Мир» пройдет Республиканский профессиональный конкурс качества сыров среди молокоперерабатывающих предприятий страны.

«На конкурс представлено более 70 образцов сыра от 24 производителей. Специальная дегустационная комиссия, в состав которой входят представители Минсельхозпрода, Национальной академии наук, областных объединений мясо-молочной промышленности, определит победителей в девяти номинациях», — рассказали в министерстве.

Кроме того, 13 сентября состоится семинар «Молоко-сырье и закваска — актуальные вопросы в молочной промышленности Республики Беларусь». Участие в нем примут руководители и главные технологи белорусских молокоперерабатывающих организаций, а также их коллеги из Варшавы и Углича.

Основные мероприятия развернутся 14 сентября на территории ЦСК «Неман» в Гродно. Гостей приглашают на праздник «Сырный Олимп». В программе: выставка скульптур из сыра, дегустация, мастер-классы от шеф-поваров, которые будут готовить разные виды сыра, викторины и концерты.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Гродненских облисполкома и горисполкома.

«Сегодня сыродельная отрасль Беларуси активно развивается, ее продукция востребована во многих странах: около 80% сыров поставляется на экспорт. В стране сохраняется тенденция по росту производства сыров», — рассказали в Минсельхозпроде. Сейчас в Беларуси производство сыра организовано более чем на 50 технологических площадка 32 молокоперерабатывающих организаций. Сыродельные заводы Беларуси оснащены современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Технологические операции автоматизированы. Все режимные параметры производств оптимизированы, внедрены современные системы контроля качества. Отмечается и рост поставок сыров на внешние рынки. В частности, темп роста экспорта этой продукции за семь месяцев текущего года превысил 123%. По данным оперативных отчетов Еврокомиссии, за январь-июль 2019-го Беларусь входит в четверку ведущих экспортеров сыра, уступая по этому показателю лишь Европейскому союзу, США и Новой Зеландии.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно 13-14 сентября примет VII открытый фестиваль сыра, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В первый день
 
Новости дня
Новости общества
 
Кореличские библиотекари превратили пятничное утро в настоящий сюрприз для жителей райцентра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика