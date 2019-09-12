Кореличские библиотекари превратили пятничное утро в настоящий сюрприз для жителей райцентра

Источник материала: Полымя





15 сентября в Беларуси будет отмечаться праздничная дата — День библиотек. Это праздник не только работников храма книги, но и читателей, которые не представляют свою жизнь без прессы и литературы. Поэтому предпраздничную пятницу кореличские библиотекари начали с акции «Радуйся вместе с нами». Они встречали спешащих на работу, в школу и детский сад кореличчан, поздравляли с грядущим Днем библиотек, дарили воздушные шары и пригласительные билеты на библиотечные мероприятия.

















































Инна ЛЕЙКО

Фото автора и Елизаветы МУТИЛОВИЧ