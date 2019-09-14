﻿ Глава МВД - о смерти 19-летнего участкового после драки с коллегой: «У вас одни погоны. Неприятный случай». 21.by
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Глава МВД - о смерти 19-летнего участкового после драки с коллегой: «У вас одни погоны. Неприятный случай»

13.09.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал «Нашей Ніве» ситуацию вокруг смерти 19-летнего участкового из Докшицкого района после драки в баре с другим милиционером.


Погибший участковый Иван Хилько

— Как 19-летний парень может быть участковым? Такая нехватка кадров? — спросила «Наша Ніва»

— Я полностью разделяю боль родных, мне очень неприятно, что это случилось в рядах милиции. Действительно, в милицию нужно отбирать взрослых, образованных молодых людей, которые уже состоялись, — говорит глава МВД. — Есть система, когда 19-летний парень может быть младшим участковым. Это не офицерская должность, он пока готовится стать участковым. Но, если бы ему был 21 год, лучше бы от этого никому не стало. Он, на наш взгляд, не совсем сформированный молодой человек. Это, конечно, случай дикий, такого быть не должно.

Но тот, кто его ударил — он же на свободе. Там экспертиза еще покажет, этот удар стал причиной смерти или только спровоцировал.


Второй участник конфликта, 22-летний сотрудник отдела по наркоконтролю Александр Жданько

Здесь вопрос о качестве военно-медицинской комиссии — как мы с таким призвали. Разберется следствие, и разберемся мы с нашими приказами по отбору и медосмотру по всем критериям. И этот вопрос не оставим, сделаем выводы, чтобы минимизировать возможности таких случаев.

Все это бытовое, это не служебное. Два парня в небольшом отделе в маленьком районе… Они должны друзьями быть все, кого им делить? Цивилизованно разбираться во всех ситуациях: девушка там, не девушка… Не может милиционер — самый законопослушный человек — так легкомысленно себя вести, какие-то разборки устраивать с товарищем. Вы одного цвета, у вас одни погоны. Неприятный случай.

Высказался глава МВД также о сложившемся имидже белорусской милиции:

— Имидж — это что такое? Когда мы пыжимся, чтобы казаться лучше, чем есть. В нашем случае нужно говорить о деловой репутации: быть, а не казаться. Тогда все будет хорошо.

Напомним, конфликт между милиционерами произошел 31 августа в докшицком баре «Сфера». Причиной драки между 22-летним Александром Жданько и 19-летним Иваном Хилько стала 23-летняя девушка, которую якобы не могли поделить Жданько и один из старших братьев Ивана.

Местные жители говорят, что Жданько ударил Хилько один раз. После этого Иван упал, вскоре его забрала скорая. Сначала парня отвезли в больницу в Витебск, оттуда — в реанимацию в Минск. Парень был в коме, ему делали трепанацию черепа.

Похоронили Ивана Хилько 11 сентября в его родной деревне Нестеровщина под Докшицами. 13 сентября парню исполнилось бы 20 лет.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал ситуацию вокруг смерти 19-летнего участкового из Докшицкого района после драки в баре с другим милиционером.
 
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