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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
13.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец.
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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору 05.09.2019 проведен мониторинг гостиницы «Припять» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31. В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному от 06.09.2019 года, проведен мониторинг РУП «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» по адресу г. Пинск, ул. Берковича, 10. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, которая на момент мониторинга находится в исправном состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована УОО СПИ «Молния». В целях устранения выявленных нарушений руководителю РУП «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» направлены рекомендации.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 2 имени героев Днепровской флотилии г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 9 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 не выявлено.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Лопатинская средняя школа Пинского района». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.
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