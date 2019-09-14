Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Работниками государственного пожарного надзора г. Пинска и Пинского района с 29.07.2019 по 29.08.2019 проведен мониторинг ОАО «Охово» (юридический адрес: Брестская область, Пинский район, аг. Охово, ул. Школьная, 1), на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Директору ОАО «Охово» Полюховичу Николаю Николаевичу были вручены рекомендации № 8 от 30.08.2019 для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец.

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору 05.09.2019 проведен мониторинг гостиницы «Припять» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31. В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному от 06.09.2019 года, проведен мониторинг РУП «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» по адресу г. Пинск, ул. Берковича, 10. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, которая на момент мониторинга находится в исправном состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация не оборудована УОО СПИ «Молния». В целях устранения выявленных нарушений руководителю РУП «Пинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» направлены рекомендации.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 2 имени героев Днепровской флотилии г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 9 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.

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На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору проведен мониторинг ГУО «Лопатинская средняя школа Пинского района». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Чернорицкий.