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Горячие выходные в Минске. Куда пойти, как перекроют дороги и во сколько фейерверк
13.09.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ближайшие выходные (14 — 15 сентября) в столице будут горячими. Будет День города, громко закроют мотосезон, а еще по улицам пробегут участники Минского полумарафона. TUT.BY собрал все самое важное в этой статье, чтобы вы знали, куда пойти, что посмотреть и где перекроют движение из-за всех этих событий.
Масштабный мотопарад и парящие флайборды
В пятницу и субботу в Минске будут закрывать мотосезон мероприятием H.O.G. Rally Minsk 2019. Это самый масштабный мотопарад в СНГ, здесь бывает и по 8 тысяч мотоциклов. Если вы хотите драйва — идите сюда. Уже сегодня на площади у Дворца спорта будут выполнять трюки мотокаскадеры, начало программы в 14.00. Будет и концерт, хедлайнеры 13 сентября — группа Nuteki.
14 сентября мотоциклисты соберутся на Кургане Славы, чтобы стартовать в сторону Минска, к основной площадке фестиваля. Хедлайнеры в субботу — российская рок-группа «7Б» и один из топовых рэперов ST.
На проезжей части перед площадью — дрифт-автомобили, мотокаскадеры. В 22.45 на воде устроят шоу Night FLYboard — выступающие будут парить над рекой на флайбордах.
День города. Фейерверк — в 23.00
В субботу по всему Минску будут отмечать День города. Днем у Ратуши вас ждет проект «Минск интернациональный», а с 20.30 — концерт артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.
На Октябрьской площади уже ставят сцену — там в 20.00 будут награждать минчан года. Будет праздничный концерт, сыграет даже президентский оркестр.
В субботу вечером будет фейерверк-шоу. Его устроят на реке Свислочь, в районе Дворца спорта. Фейерверк начнется в 23.00.
Мы уже
Возле Дворца спорта будут
Праздновать день рождения столицы будут два дня. И в субботу, и в воскресенье на проспекте Победителей можно посмотреть историческую реконструкцию: рыцарские клубы покажут, как был устроен древний был и покажут зрелищные поединки.
Еще про мероприятия в центре на любой вкус. На площадке Национального исторического музея пройдет
День танкиста в парке Победы
В воскресенье в парке Победы пройдет День танкиста (Wargaming fest). Список артистов впечатляет: «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля», а хедлайнером станет The Offspring — культовая группа из США.
Порядок выступлений
15:00 — «Крамбамбуля».
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Полумарафон в центре Минска
Минский полумарафон пройдет в воскресенье. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).
Основной забег на 21 километр
Как и всегда, движение в центре столицы будет перекрыто — об этом чуть ниже. Вдоль маршрутов будут музыкальные и развлекательные площадки.
В этом году у забега большая интрига. В случае установления абсолютного рекорда Минского полумарафона самый быстрый бегун на дистанции 21 километр впервые получит суперприз — 11 тысяч долларов.
Вот
Где посмотреть, как пойдет транспорт
Движение из-за грядущего праздника в Минске начали
14 сентября из-за мотопарада H.O.G. Rally Minsk 2019 будут перекрывать движение по проспекту Независимости, улице Ленина, проспектам Победителей и Машерова — 11.30 до 13.30. А с 13.30 до 14.00 закроют проспект Победителей (на участке от Машерова до Независимости), и по указанию сотрудников ГАИ могут остановить движение городского транспорта.
Будут перекрывать дороги, а маршруты — менять, и 15 сентября, из-за Минского полумарафона и Дня танкиста.
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