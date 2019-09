Горячие выходные в Минске. Куда пойти, как перекроют дороги и во сколько фейерверк

Источник материала: Tut.by

Ближайшие выходные (14 — 15 сентября) в столице будут горячими. Будет День города, громко закроют мотосезон, а еще по улицам пробегут участники Минского полумарафона. TUT.BY собрал все самое важное в этой статье, чтобы вы знали, куда пойти, что посмотреть и где перекроют движение из-за всех этих событий.

Масштабный мотопарад и парящие флайборды



Фото предоставлено организаторами

В пятницу и субботу в Минске будут закрывать мотосезон мероприятием H.O.G. Rally Minsk 2019. Это самый масштабный мотопарад в СНГ, здесь бывает и по 8 тысяч мотоциклов. Если вы хотите драйва — идите сюда. Уже сегодня на площади у Дворца спорта будут выполнять трюки мотокаскадеры, начало программы в 14.00. Будет и концерт, хедлайнеры 13 сентября — группа Nuteki.

14 сентября мотоциклисты соберутся на Кургане Славы, чтобы стартовать в сторону Минска, к основной площадке фестиваля. Хедлайнеры в субботу — российская рок-группа «7Б» и один из топовых рэперов ST.

На проезжей части перед площадью — дрифт-автомобили, мотокаскадеры. В 22.45 на воде устроят шоу Night FLYboard — выступающие будут парить над рекой на флайбордах.

День города. Фейерверк — в 23.00



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу по всему Минску будут отмечать День города. Днем у Ратуши вас ждет проект «Минск интернациональный», а с 20.30 — концерт артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

На Октябрьской площади уже ставят сцену — там в 20.00 будут награждать минчан года. Будет праздничный концерт, сыграет даже президентский оркестр.

В субботу вечером будет фейерверк-шоу. Его устроят на реке Свислочь, в районе Дворца спорта. Фейерверк начнется в 23.00.

Мы уже спрашивали у мэра города Анатолия Сивака, как будут обеспечивать безопасность горожан во время такого шоу. Он объяснил, что это будет именно фейерверк, а не салют, а между ними есть большая разница.

Возле Дворца спорта будут резервные автобусы , чтобы минчане могли после праздничного фейерверка спокойно разъехаться по домам.

Праздновать день рождения столицы будут два дня. И в субботу, и в воскресенье на проспекте Победителей можно посмотреть историческую реконструкцию: рыцарские клубы покажут, как был устроен древний был и покажут зрелищные поединки.

Еще про мероприятия в центре на любой вкус. На площадке Национального исторического музея пройдет фестиваль фолк-музыки «Rajok». А возле Дворца спорта выберут сильнейшего пожарного-спасателя. Тоже должно быть интересно. Подробности здесь .

Тут можно посмотреть программу активностей по районам Минска.

День танкиста в парке Победы



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В воскресенье в парке Победы пройдет День танкиста (Wargaming fest). Список артистов впечатляет: «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля», а хедлайнером станет The Offspring — культовая группа из США.

Порядок выступлений заявлен такой :

15:00 — «Крамбамбуля».

16:15 — «Вопли Видоплясова».

17:30 — турнир «Клановый суперкубок» по World of Tanks.

19:30 — презентация World of Tanks.

20:15 — «Звери».

21:45 — The Offspring.

22:45 — праздничный салют.

Вот здесь вы найдете очень подробную карту фестиваля.

Полумарафон в центре Минска



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минский полумарафон пройдет в воскресенье. Впервые ему присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).

Основной забег на 21 километр будет на проспекте Победителей. После участка от Дворца спорта до Верхнего города бегуны преодолеют часть проспекта Независимости, повернут на улицу Сторожевскую и вновь вернутся на проспект Победителей.

Как и всегда, движение в центре столицы будет перекрыто — об этом чуть ниже. Вдоль маршрутов будут музыкальные и развлекательные площадки.

В этом году у забега большая интрига. В случае установления абсолютного рекорда Минского полумарафона самый быстрый бегун на дистанции 21 километр впервые получит суперприз — 11 тысяч долларов.

Вот здесь можно подробно рассмотреть маршруты Минского полумарафона.

Где посмотреть, как пойдет транспорт



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Движение из-за грядущего праздника в Минске начали перекрывать уже сегодня. Но самые большие транспортные перемены ждут горожан в субботу и воскресенье.

14 сентября из-за мотопарада H.O.G. Rally Minsk 2019 будут перекрывать движение по проспекту Независимости, улице Ленина, проспектам Победителей и Машерова — 11.30 до 13.30. А с 13.30 до 14.00 закроют проспект Победителей (на участке от Машерова до Независимости), и по указанию сотрудников ГАИ могут остановить движение городского транспорта.

Будут перекрывать дороги, а маршруты — менять, и 15 сентября, из-за Минского полумарафона и Дня танкиста.

