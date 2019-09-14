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Медики рассказали, чем будут прививать от гриппа в этом году - бесплатно и за деньги

13.09.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нынешнем эпидемиологическом сезоне вакцинировать против гриппа четырехвалентной вакциной за счет бюджета не планируется, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает БелаПАН.


Фото: Reuters

Она пояснила, что вакцинация за счет госбюджета будет проводиться, как и в прошлом году, трехвалентной российской вакциной «Гриппол плюс». На эпидсезон 2019−2020 годов Минздрав уже закупил 1,5 млн доз этой вакцины стоимостью 1,5−2 рубля за дозу.

— На следующий сезон мы будем прорабатывать этот вопрос (о закупке четырехвалентной вакцины за средства бюджета. — БелаПАН.). В этом году у нас есть пока только одна зарегистрированная четырехкомпонентная вакцина «Ваксигрипп тетра». Возможно, к следующему сезону будут зарегистрированы и другие тетравакцины. Вероятность того, что Минздрав закупит какую-то из них за счет средства бюджета, есть, — сказала Инна Карабан.

Всего в страну завезены те же четыре вакцины, что и в прошлом. За бюджетные средства можно привиться вакциной «Гриппол плюс». За собственные средства — французскими «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп тетра», а также голландской «Инфлювак». В этом году по рекомендации ВОЗ состав вакцин обновлен из-за мутации вирусов группы А.

На вопрос, почему вакцина против гриппа не производится в Беларуси, представитель Минздрава ответила, что это экономически нецелесообразно.

— Страна маленькая, а это дорогостоящий процесс. Для того чтобы производить вакцины, нужен выход на другие рынки, а они уже заняты. Когда-то уже говорили о том, что для того, чтобы производство вакцины в Беларуси окупилось, нужно не менее 50 лет, — сказала она.

Как и в предыдущих эпидсезонах, в этом планируется привить не менее 40% жителей Беларуси. Охват вакцинацией групп риска должен быть не меньше 75%, сообщила Карабан. Для сравнения, такой высокий охват обеспечивается среди стран-соседей только в России. Там общий план охвата даже немного больше — около 45%. На Западе против гриппа прививают только группы риска, причем не везде охват достигает 75%.

Карабан подчеркнула, что Минздрав не намерен отказываться от обязательной вакцинации против гриппа групп риска, куда входят дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и т.д.

— Они сильно подвержены влиянию вируса, и мы обязаны защитить этих людей, чтобы встреча с вирусом не закончилась для них летальным исходом, — сказала она.

Заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая сообщила, что вакцинация против гриппа начнется с октября или чуть раньше, «как только вакцины выйдут из лабораторного контроля». Планируется завершить вакцинацию до 1 декабря. Высоцкая напомнила, что иммунитет после прививки сохраняется до 6−12 месяцев.

По ее словам, в прошлом сезоне в Беларуси от гриппа были привиты 3,7 млн человек, из которых 246 тысяч — дети. В среднем эффективность современных вакцин составляет от 70 до 90%.

— Это значит, что 70−90 человек из 100 привитых не заболевают гриппом, вызванным теми штаммами, которые содержатся в вакцине, — отметила Высоцкая. — Те же, кто заболеют, однозначно перенесут заболевание легче и без осложнений.

В сезоне 2018−2019 годов лабораторно подтвержденная заболеваемость гриппом среди привитых граждан была в 12,3 раза ниже, чем среди непривитых.

— Из заболевших 98,2% не прошли вакцинацию, — сказала Высоцкая.

Она добавила, что на протяжении последних пяти эпидемиологических сезонов в стране не было эпидемии гриппа. В прошлом году регистрировалось 10−16 случаев гриппа на 100 тысяч населения. Что касается других острых респираторных заболеваний, то ежегодно в Беларуси ими болеют около 3 млн человек.

 
 
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В нынешнем эпидемиологическом сезоне вакцинировать против гриппа четырехвалентной вакциной за счет бюджета не планируется, сообщила заместитель начальника...
 
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