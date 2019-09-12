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А если мама в разводе и на пенсии? Минобороны объяснило, кто не служит по семейным обстоятельствам

13.09.2019 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексею 24, он из Минска. Парень — единственный ребенок в семье. В следующем году молодой человек заканчивает магистратуру. Его родители разведены, Леша живет с мамой-пенсионеркой. Папа — работает. Семья была уверена, что сын получит право на отсрочку. «Но недавно я прочел статью, что парню в похожей ситуации, прислали повестку, — говорит Алексей. — И теперь не понимаю, призовут меня или нет?»


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В этот призыв молодые люди активно обсуждают, что в статье 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» что-то поменяли. Теперь, говорят, если мама у призывника пенсионерка, в разводе, но папа работает, отсрочка по семейным обстоятельствам их сыну не светит. В Минобороны поясняют: никаких изменений не произошло. В документах все осталось, как и было. А отсрочка в этой ситуации и раньше не предполагалась.

— Поэтому, если со здоровьем у Алексея все в порядке, то в армию его призовут, — говорят в Минобороны.


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В статье 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» сказано, отсрочку могут получить призывники, которые «имеют нетрудоспособных родителей». В Минобороны поясняют: в определении сказано, что это отец и мать.

—  Это значит, что оба родителя, а не только мама или папа, должны быть нетрудоспособными, — подчеркивает Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. — Нетрудоспособными считаются отец и мать, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста. А также же отец и мать инвалиды I или II группы, сколько им при этом лет, значения не имеет.

Есть еще нюанс. Если у молодого человека нетрудоспособные родители, но есть совершеннолетние брат или сестра, то парня призовут.

— В этой ситуации есть исключение, — останавливается на деталях Андрей Мурашов. — Предположим, брат или сестра учатся в колледже или университете, живут на стипендию и не могут содержать родителей. Тогда ситуацию призывника рассматривают как тяжелое семейное положение, которое не дает права на отсрочку. В итоге комиссия поднимает вопрос, чтобы молодой человек проходил службу в резерве. Если такой возможности нет, то как вариант, парня могут отправить служить в воинскую часть рядом с домом. Это позволит ему быть ближе к родным.

Может возникнуть и такая ситуация: в семье двое сыновей и мама с папой нетрудоспособны. Если один из братьев уже проходит срочную/альтернативную службу или служит в резерве, то второй на это время получит отсрочку.

Важно обратить внимание и на понятие «общеустановленный пенсионный возраст». Сейчас, например, для мужчин это 61,5 лет, для женщин — 56,5.

— В 2020-м для мужчины это будет 62 года, для женщин — 57 лет, в 2021-м — 62,5 и 57,5, в 2022-м и далее 63 года и 58 лет, — перечисляет собеседник.

Ситуации, когда кто-то из родителей раньше вышел на пенсию, предположим, папа-военный, на отсрочки не влияют.

«У нас был случай, когда родители-инвалиды сами просили призвать их ребенка в армию»


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— В последнее время появилась такая тенденция: призывник — единственный ребенок в семье проходит все мероприятия призыва, получает повестку, и за неделю до отправки в войска приносит справку, что на днях его родители развелись, — говорит Андрей Мурашов. — Начинаешь выяснять ситуацию, оказывается, мама недавно вышла на пенсию. Папа работает. После многих лет брака они вдруг развелись. При этом продолжают жить в одной квартире. Но зачем тогда они пошли в суд? Наверное, надеялись, что сыну дадут отсрочку.

Раньше, когда таких случаев было мало, к ним особо не приглядывались, поэтому кто-то мог «проскочить» и действительно получить отсрочку. В 2018-м количество историй с разводами резко увеличилось. Призывные комиссии обратили особое внимание на этот пункт и стали тщательнее читать закон. И выяснилось, что далеко не все имеют тут право на отсрочку.

Если случилась ситуация, что родители разведены, сын живет с мамой-пенсионеркой и просит отсрочку, военкомат устанавливает местонахождение и личность отца. Если потребуется, к этому привлекают милицию.

— Это нужно для того, чтобы понять, жив ли отец, находится ли он в Беларуси, работает ли, — говорит собеседник. — Таким образом мы выясним, подходит призывник к пункту о «нетрудоспособных родителях» или нет.

Если папа в Беларуси, работает, молодого человека призовут в армию.

— Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей, — обращается к статьям Кодекса о браке и семье Андрей Мурашов. — И после развода родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении детей. Со взрослыми детьми то же самое. Они заботятся о двух родителях. Если один из родителей еще работает, значит, по закону отсрочку не дают. Исключение, если мать или отец лишены родительских прав.

Если сын — единственный ребенок, мама пенсионерка, а папа лишен родительских прав, молодой человек получает право на отсрочку. Такая же ситуация и в случаях, когда ребенок рожден вне брака или один из родителей умер.


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— А если родители давно развелись, при этом папа работает, не лишен родительских прав, но не поддерживает связь с ребенком.

— В этом случае отсрочку молодой человек не получит. Да, с житейской точки зрения, это сложно понять. Но в данной ситуации военкоматы действуют по закону. А в законе написано, что молодой человек имеет право на отсрочку, только когда и мать, и отец нетрудоспособны.

— Но ведь смысл отсрочки по этой статье в том, чтобы дети заботились о родителях.

— Да, но закон гласит, что одного родителя не достаточно, чтобы освободить человека от исполнения воинской обязанности, — уточняет Андрей Мурашов.

— Но кто тогда будет заботиться об одинокой маме-пенсионерке?

— Во-первых, мама получает пенсию, — поясняет собеседник. — Во-вторых, чтобы не было спекуляций на тему, «пенсия маленькая, а сын единственный кормилец», обратимся к Кодексу о браке и семье. Там сказано: если один из супругов стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после развода, он имеет право на материальную поддержку второго работающего супруга.

При этом если муж с женой прожили вместе десять лет и больше, развелись и в течение пяти лет после развода кто-то из них вышел на пенсию, пенсионер может через суд взыскать алименты со второго супруга.

— А если говорить о человеческой заботе. Воды, например, подать, в магазин сходить.

— А как тогда разграничивать, какая мама нуждается в помощи сына, а какая нет? И кто в итоге имеет право на отсрочку? В законе не должно быть двоякого толкования. Если там написано, нетрудоспособными должны быть отец и мать, значит, учитывается только эта ситуация.

С другой стороны, далеко не все парни, которые просят отсрочку, чтобы заботиться о родителях, помогают им. У нас был случай, когда родители-инвалиды сами просили призвать их ребенка в армию. Говорили, он совсем о них не заботится и не заслуживает отсрочку. Хотя по закону парень имеет на нее полное право.

— А если призывник живет с мамой-пенсионеркой, которая прикована к постели, имеет ли он право на отсрочку?

— В той же статье 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» сказано: призывник, в семье которого кто-то из членов семьи по состоянию здоровья нуждается в постоянной помощи, имеет право на отсрочку. Поэтому, если у мамы или папы серьезные проблемы со здоровьем, и есть подтверждающий документ, такой родитель приравнивается к членам семьи, нуждающимся в постоянном уходе, и ребенок имеет право на отсрочку.

 
Теги: Минск
 
 
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