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Пассажиры «Белавиа» смогут сами зарегистрировать и сдать багаж в минском аэропорту
13.09.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Белавиа»
Воспользоваться услугой можно только на рейсы, на которые в момент сдачи багажа уже открыта регистрация. Регистрация на рейс начинается за два часа до вылета. Услуга доступна только прямых перелетов.
Как воспользоваться новой услугой? Киоски Drop-off размещены около стоек регистрации № 29−38. Рядом расположены киоски саморегистрации. Для самостоятельной сдачи багажа у пассажиров должен быть посадочный талон — бумажный или электронный.
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Услуга доступна только для прямых рейсов из Минска.
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