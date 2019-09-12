Пассажиры «Белавиа» смогут сами зарегистрировать и сдать багаж в минском аэропорту

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» запускает новую услугу для пассажиров. С 16 сентября можно самостоятельно зарегистрировать и сдать багаж в киосках Drop-off. Это поможет сэкономить время.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Воспользоваться услугой можно только на рейсы, на которые в момент сдачи багажа уже открыта регистрация. Регистрация на рейс начинается за два часа до вылета. Услуга доступна только прямых перелетов.

Как воспользоваться новой услугой? Киоски Drop-off размещены около стоек регистрации № 29−38. Рядом расположены киоски саморегистрации. Для самостоятельной сдачи багажа у пассажиров должен быть посадочный талон — бумажный или электронный.