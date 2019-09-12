ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Очень дорогой объект». В Минске установили «умную остановку», за которой наблюдает больше десяти камер

13.09.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Немига» со стороны Верхнего города открыли первую в Минске умную остановку. Как она выглядит, что предлагает и где такие появятся еще — в материале TUT.BY.


Первая интерактивная остановка в Минске теперь работает вместо обычной прежней не Немиге. Она занимает 40 «квадратов» и разделена на два крыла — в каждом есть четыре USB-порта для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно также задать маршрут и выбрать, на чем доехать.

На остановке работает Wi-fi, установлены вендинговые автоматы с мелкими товарами.

Для людей на инвалидной коляске есть специальная кнопка для оповещения водителей общественного транспорта. Вызов — и на остановке сверху загорается зеленый знак колясочника. Водитель видит его, выходит на остановку и помогает человеку заехать в автобус.

Чуть позже здесь планируют установить подзарядку для электросамокатов и сегвеев.




Конструкция сделана из металла с элементами триплекс-стекла. На остановке установлено больше 10 камер видеонаблюдения, создатели проекта рассчитывают, что это спасет конструкцию от вандалов и зафиксирует все ложные вызовы.

Дистанционно следит за сохранностью остановки служба охраны. Умная остановка стала частью проекта «Код города», который реализует компания «ГИГ инвест». В компании рассчитывают и на поддержку города в вопросе сохранности остановки.

— Я верю в наших граждан. С хорошими вещами приятно хорошо обращаться, думаю, что проект будут любить и беречь. Это очень дорогой объект, — говорит руководитель проекта «Код города» из компании «ГИГ инвест» Андрей Сущеня.

В остановку вложили более 100 тысяч долларов — это собственные вложения компании «ГИГ инвест». Партнером стал Белагпромбанк, он размещает на остановке свое оборудование.


Андрей Сущеня



Компания планирует за три года установить сотню таких остановок по всему Минску. Правда, инвестиционный договор с городом не подписан. Пока есть договоренность о сотрудничестве с Заводским районом. «ГИГ инвест» будет участвовать в аукционах за право аренды шести площадок в Заводском районе под такие же умные остановки.

— Проект сложен не созданием, а огромным количеством разрешений, которые нужно получить. По закону мы должны получать все участки на аукционе.

По словам Андрея Сущени, основной доход от остановки придет с рекламы — место ценится из-за из-за большого потока пассажиров. Но окупаемость проекта может оказаться не быстрой.



Экран для вызова службы такси, здесь еще налаживают процесс


Первую «умную остановку» установили в Гомеле в 2016 году в качестве пилотного проекта. Там остановка меньше, в ней нет некоторых функций, но летом ее работоспособность обеспечивают солнечные панели, которых в Минске нет. В столицу доработанный проект пришел в 2018 году — тогда состоялся аукцион на право заключения договора аренды для установки первой такой остановки на Немиге. Его выиграла компания «ГИГ инвест», лот ушел за 24 тысячи рублей, с начальной цифры цена взлетела почти в 150 раз. Компания арендует площадку за 515 рублей в месяц.

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как она выглядит и что предлагает, где такие появятся еще - в материале TUT.BY.
 
Новости дня
Новости общества
 
15 сентября — День работников леса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика