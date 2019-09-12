«Очень дорогой объект». В Минске установили «умную остановку», за которой наблюдает больше десяти камер

Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Немига» со стороны Верхнего города открыли первую в Минске умную остановку. Как она выглядит, что предлагает и где такие появятся еще — в материале TUT.BY.





Первая интерактивная остановка в Минске теперь работает вместо обычной прежней не Немиге. Она занимает 40 «квадратов» и разделена на два крыла — в каждом есть четыре USB-порта для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно также задать маршрут и выбрать, на чем доехать.

На остановке работает Wi-fi, установлены вендинговые автоматы с мелкими товарами.

Для людей на инвалидной коляске есть специальная кнопка для оповещения водителей общественного транспорта. Вызов — и на остановке сверху загорается зеленый знак колясочника. Водитель видит его, выходит на остановку и помогает человеку заехать в автобус.

Чуть позже здесь планируют установить подзарядку для электросамокатов и сегвеев.













Конструкция сделана из металла с элементами триплекс-стекла. На остановке установлено больше 10 камер видеонаблюдения, создатели проекта рассчитывают, что это спасет конструкцию от вандалов и зафиксирует все ложные вызовы.

Дистанционно следит за сохранностью остановки служба охраны. Умная остановка стала частью проекта «Код города», который реализует компания «ГИГ инвест». В компании рассчитывают и на поддержку города в вопросе сохранности остановки.

— Я верю в наших граждан. С хорошими вещами приятно хорошо обращаться, думаю, что проект будут любить и беречь. Это очень дорогой объект, — говорит руководитель проекта «Код города» из компании «ГИГ инвест» Андрей Сущеня.

В остановку вложили более 100 тысяч долларов — это собственные вложения компании «ГИГ инвест». Партнером стал Белагпромбанк, он размещает на остановке свое оборудование.



Андрей Сущеня









Компания планирует за три года установить сотню таких остановок по всему Минску. Правда, инвестиционный договор с городом не подписан. Пока есть договоренность о сотрудничестве с Заводским районом. «ГИГ инвест» будет участвовать в аукционах за право аренды шести площадок в Заводском районе под такие же умные остановки.

— Проект сложен не созданием, а огромным количеством разрешений, которые нужно получить. По закону мы должны получать все участки на аукционе.

По словам Андрея Сущени, основной доход от остановки придет с рекламы — место ценится из-за из-за большого потока пассажиров. Но окупаемость проекта может оказаться не быстрой.







Экран для вызова службы такси, здесь еще налаживают процесс





Первую «умную остановку» установили в Гомеле в 2016 году в качестве пилотного проекта. Там остановка меньше, в ней нет некоторых функций, но летом ее работоспособность обеспечивают солнечные панели, которых в Минске нет. В столицу доработанный проект пришел в 2018 году — тогда состоялся аукцион на право заключения договора аренды для установки первой такой остановки на Немиге. Его выиграла компания «ГИГ инвест», лот ушел за 24 тысячи рублей, с начальной цифры цена взлетела почти в 150 раз. Компания арендует площадку за 515 рублей в месяц.