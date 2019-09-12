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Более 100 осенних ярмарок развернутся на Минщине

13.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— Сезонные ярмарки пользуются популярностью как у производителей, так и у покупателей. Помимо сельскохозяйственной продукции здесь можно приобрести саженцы, семена, швейные, трикотажные, ремесленные изделия и другие непродовольственные товары. Количество участников с каждым годом растет, расширяется ассортимент продукции. Производители заинтересованы в быстрой реализации товаров, поэтому цены, как правило, устанавливают весьма привлекательные для покупателя, — рассказала начальник отдела организации торговли, общественного питания и услуг главного  управления торговли и услуг облисполкома Елена Чеботарь.

С сентября по октябрь в регионе запланировано более 100 сезонных ярмарок, в том числе крупных региональных. Так, 28 сентября сельскохозяйственные базары пройдут в Молодечно и Слуцке, 5 октября — в Вилейке, Жодино, Солигорске, 20 октября — в Несвиже, 26 октября — в Борисове.

Товары, представленные на ярмарках, проходят контроль качества. Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и инвалидам I и II группы помогут доставить плодоовощную продукцию на дом. Производителям, желающим принять участие в продажах, необходимо обратиться в районные исполнительные комитеты по месту проведения ярмарок.

https://www.mlyn.by

 
 
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Традиционные базары будут работать каждые выходные с 14 сентября по 2 ноября. Сельхозпродукция нового урожая, мед, мясные, молочные, кондитерские изделия — вот...
 
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