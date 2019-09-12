«Машины плавали, как надувные мячики». Белоруска оказалась в эпицентре стихийного бедствия в Испании

Источник материала: Tut.by

На испанский курортный регион Коста-Бланка обрушился сильнейший шторм . Из-за мощного дождя и сильного ветра вышла из берегов река Клариано. Потоки воды затопили улицы и буквально смыли припаркованные автомобили, погибла пожилая пара. В эпицентре стихии оказалась белоруска Алёна Маас. По ее словам, машины буквально плавают вдоль трасс. Больше всего пострадали жители первых этажей, в их домах в буквальном смысле стоит вода.

— Сегодня утром я проснулась и увидела, что у меня 157 сообщений от друзей, все спрашивают, как дела, потому что на всех телеканалах показали про шторм в Испании. Отвечаю: ребята, здесь действительно страшно, — рассказала TUT.BY Алёна Маас. — Я живу в Торревьехе, здесь выпало 225 мм осадков. Вообще в этом регионе 320 дней в году солнце, дождя мы ждали, как манны небесной, но вместо этого тонны воды обрушилось на наши головы. Аэропорт в Аликанте, соседнем городе, не работает. Более пяти тысяч человек не могут улететь. В зоне вылета по колено воды, оборудование не могут включить, просто потому что людей ударит током. Мой муж прилетел вчера. Пыталась найти таксиста, который бы забрал его, но никто не хотел ехать в аэропорт. Обычно мы доезжаем за 50 минут от аэропорта до нашего дома. Но вот муж выехал в 19 часов вечера, а приехал в 3 часа ночи, и ему еще очень повезло, что его забрал автобус. Можно сказать, он доплыл до дома. Машины плавали, как надувные мячики.

В Испании хорошо работает система оповещения, рассказала Алёна. За несколько дней до шторма всем абонентам с испанскими номерами разослали предупреждение, что надвигается опасность.



Стихийное бедствие в Испании. Фото: из личного архива Алёны Маас

— Мы закупили продукты, испанцы приезжали на машинах, скупали все, готовились, — поясняет собеседница. — Сейчас работают магазины только на горках. В низине все закрыто. Больше всех пострадали люди на первых этажах. Вода скачет просто в туалете в квартирах, канализация не справляется с напором воды. Когда все это закончится, мы не знаем. Красный уровень опасности был заявлен до 13 сентября 18.00.

По словам Алёны, местные жители и туристы стараются без необходимости не выходить из домов и гостиницы. Власти позаботились о том, чтобы каждый получил помощь — в городах оборудованы специальные центры, где нуждающиеся могут получить еду, воду, средства гигиены, здесь также разместили кровати. Синоптики обещают, что в ближайшие сутки дожди продолжатся.