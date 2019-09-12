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Из ТЦ в Орше мастер по установке видеокамер похитил дорогие смартфоны. Пока это поняли, он их сбыл

13.09.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из торгового центра «Орша-Сити» мастер по установке системы видеонаблюдения похитил 18 мобильников на более чем 37 тыс. рублей, сообщает милиция региона.

В начале августа в ТЦ «Орша-Сити» готовили к открытию новый магазин бытовой техники. Для монтажа системы видеонаблюдения пригласили одну из минских фирм. Ее работник заметил, что в помещении забыли коробку с дорогими телефонами. Улучив момент, он отключил им же установленные камеры, унес гаджеты, а затем вновь включил систему видеонаблюдения. Выполнив работу до конца, через три дня уехал из Орши.

Пропажу 18 телефонов Samsung стоимостью до 2,5 тыс. рублей каждый обнаружили почти через месяц, когда магазин уже работал. Владельцы обратились в милицию.

Оперативники нашли злоумышленника — им оказался 31-летний житель Ивацевичей. Однако мужчина успел сбыть гаджеты. Пока удалось вернуть только несколько телефонов.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

 
 
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Пропажу 18 телефонов Samsung стоимостью до 2,5 тысячи рублей обнаружили почти через месяц, когда магазин уже работал.
 
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