|
Как сейчас выглядит гродненское колесо обозрения - уже почти готовое
13.09.2019 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно продолжают устанавливать
Ранее в городском парке обещали, что колесо обозрения может начать работать уже ко Дню города, однако, судя по всему, монтаж аттракциона займет еще некоторое время.
Колесо обозрения привезли в Гродно
Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то в Гродно было. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.
Сейчас в Беларуси работает пять колес обозрения — в Минске, Гомеле и Бресте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно продолжают устанавливать колесо обозрения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)