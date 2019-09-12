Как сейчас выглядит гродненское колесо обозрения - уже почти готовое

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжают устанавливать колесо обозрения . Уже сейчас можно оценить масштаб нового аттракциона — рабочие собрали основную конструкцию.



Фото: Артем Думчев, TUT.BY

Ранее в городском парке обещали, что колесо обозрения может начать работать уже ко Дню города, однако, судя по всему, монтаж аттракциона займет еще некоторое время.

Колесо обозрения привезли в Гродно в конце апреля . Оно займет пустующее место около американских горок. В аттракционе — 24 кабинки на 96 посадочных мест.



Кабинки будут закрытыми, поэтому аттракцион будет работать круглый год. Фото: Артем Думчев, TUT.BY

Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то в Гродно было. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.

Сейчас в Беларуси работает пять колес обозрения — в Минске, Гомеле и Бресте.