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На выходные и начало следующей недели объявлен оранжевый уровень опасности
13.09.2019 23:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупредили: в выходные с страну
«В дневные часы 14−15 сентября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. 16 сентября во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении.
Кроме того, на воскресенье и понедельник в юго-восточных районах Гомельской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс — красный уровень опасности).
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На ближайшие несколько дней объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
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