На выходные и начало следующей недели объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупредили: в выходные с страну придет осенняя погода . На ближайшие несколько дней объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В дневные часы 14−15 сентября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. 16 сентября во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении.

Кроме того, на воскресенье и понедельник в юго-восточных районах Гомельской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс — красный уровень опасности).

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