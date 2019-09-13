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Одни — в пьяном угаре, другие — в неустанном труде. Что показала отработка Жуховичского сельсовета?

13.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ежемесячно сотрудники Кореличского РОВД совместно с другими субъектами профилактики выезжают на территорию того или иного сельсовета, где с целью оздоровления оперативной обстановки проводят отработку административной единицы.

В ходе очередной отработки, которая прошла в конце августа на территории Жуховичского сельсовета, было задействовано 9 сотрудников РОВД и 17 представителей других служб и организаций района. Несколько рейдовых групп отправились по адресам тех граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками, нередко приобретая их на пенсии престарелых родителей, склонны к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, состоят на профилактическом учёте в отделе охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД. Это те категории граждан, к которым приковано пристальное внимание правоохранителей района.

В дом в д. Трощицы, который стал неприступной крепостью для членов рейдовой группы, попасть не удалось. Увидев через окно входящих во двор нежданных гостей, 53-летний мужчина закрылся изнутри и на просьбы открыть дверь никак не реагировал. Судя по беспорядку, кучам мусора и количеству бутылок во дворе, в доме хозяину тоже нечем было похвастаться.

По следующему адресу отработки в д. Кожево члены рейдовой группы смогли поговорить как с 48-летним хозяином дома, так и его престарелой матерью. Было видно, что женщина искренне переживает за сына, который из-за чрезмерного употребления алкоголя долго не задерживается ни на одной работе. После профилактической беседы он обещал взяться за ум, устроиться на работу и начать нормальную жизнь. На словах оно так, что же будет в реальности, покажет время.

В ходе отработки, посещая один за другим дома жителей Жуховичского сельсовета и глядя на совершенно разный образ жизни людей, словно побывала на двух противоположных полюсах. С одной стороны люди трудоспособного возраста, которые сознательно выбрали будни в пьяном угаре, с другой – пенсионеры, которые всю жизнь трудились и сегодня не сидят сложа руки.

– На территории Жуховичского сельсовета проживают чуть более 40 одиноких пожилых граждан, – поделилась заведующая отделением первичного приёма, информации, анализа и прогнозирования ЦСОН Кореличского района Елена Артюх. – В ходе проведения смотровых комиссий, профилактических отработок совместно с представителями служб и ведомств района посещаем дома одиноких пенсионеров, обращая внимание на состояние печного отопления, электропроводки и условия их проживания. Безусловно, таким людям необходимы помощь, забота и внимание. Хотя многие из них просто молодцы и сами справляются с домашними заботами.

87-летняя Мария Юшко из агр. Большие Жуховичи является примером трудолюбия и позитивного отношения к окружающему миру. В преклонном возрасте она и огород посадит, и постирает, и в доме порядок наведёт.

В доме у Алексея и Софии Богуш, возраст каждого из которых приближается к 80 годам, чистота и уют, а во дворе – идеальный порядок. Алексей Андреевич произнёс простые, но наполненные глубоким смыслом слова: «В преклонном возрасте очень важно, чтобы рядом был близкий человек. Вдвоём жить легче и веселей, да и работа спорится».

Оксана ЯНУШ

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Ежемесячно сотрудники Кореличского РОВД совместно с другими субъектами профилактики выезжают на территорию того или иного сельсовета, где с целью оздоровления
 
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