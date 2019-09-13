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«Сдай коррупционера - получи деньги»: как будут платить информаторам

13.09.2019 19:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Совете министров рассказали, сколько можно будет заработать гражданам, которые «сигнализируют» куда надо о фактах коррупции.

Совет министров опубликовал постановление №619, которое разъясняет порядок выплат вознаграждений физическим лицам, которые помогут в борьбе в коррупцией.

Предполагается, что физическое лицо сможет предоставить в органы информацию, предметы и документы, которые помогли выявить коррупционное преступление; сведения о нахождении разыскиваемого коррупционера; информацию о местонахождении денег и другого имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также другую информацию, способствующую предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупцией.

Выплата вознаграждения и других выплат осуществляется при содействии выявлению, пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступления: относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, – вознаграждение составит до 50 базовых величин; относящегося к категории менее тяжких преступлений, – до 30 базовых величин. Выплаты компенсирующего характера до 10 базовых величин производятся на основании документов, подтверждающих произведенные физическим лицом расходы.

Получить вознаграждение не смогут: 

  • военнослужащие и сотрудники (работники) госорганов и иных организаций, осуществляющих борьбу с коррупцией или участвующих в борьбе с коррупцией в связи с исполнением своих служебных (должностных) обязанностей; 
  • физлица, оказывавшие содействие в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании коррупционного преступления, в совершении которого они участвовали; 
  • участники уголовного процесса при выполнении обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в ходе производства следственных действий.

Напомним, что Генеральная прокуратура Беларуси ранее внесла на рассмотрениепрезиденту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». 10 мая Александр Лукашенко подписал Декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Согласно документу, в Беларуси ужесточаются меры по броьбе с коррупцией. В апреле,  выступая с посланием народу и Национальному собранию, президент сообщил, что аресты коррупционеров в стране будут продолжены и анонсировал сотни громких задержаний. Позднее за огромные взятки были задержаны гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов и бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Информация о задержании по делам о коррупции появляется едва ли не каждую неделю: несмотря на жесткие меры борьбы со стороны государства, коррупция в стране процветает.

 
 
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В Совете министров рассказали, сколько можно будет заработать гражданам, которые «сигнализируют» куда надо о фактах коррупции.
 
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