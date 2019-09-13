«Сдай коррупционера - получи деньги»: как будут платить информаторам

В Совете министров рассказали, сколько можно будет заработать гражданам, которые «сигнализируют» куда надо о фактах коррупции.

Совет министров опубликовал постановление №619, которое разъясняет порядок выплат вознаграждений физическим лицам, которые помогут в борьбе в коррупцией.

Предполагается, что физическое лицо сможет предоставить в органы информацию, предметы и документы, которые помогли выявить коррупционное преступление; сведения о нахождении разыскиваемого коррупционера; информацию о местонахождении денег и другого имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также другую информацию, способствующую предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупцией.

Выплата вознаграждения и других выплат осуществляется при содействии выявлению, пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступления: относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, – вознаграждение составит до 50 базовых величин; относящегося к категории менее тяжких преступлений, – до 30 базовых величин. Выплаты компенсирующего характера до 10 базовых величин производятся на основании документов, подтверждающих произведенные физическим лицом расходы.

Получить вознаграждение не смогут:

военнослужащие и сотрудники (работники) госорганов и иных организаций, осуществляющих борьбу с коррупцией или участвующих в борьбе с коррупцией в связи с исполнением своих служебных (должностных) обязанностей;

физлица, оказывавшие содействие в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании коррупционного преступления, в совершении которого они участвовали;

участники уголовного процесса при выполнении обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в ходе производства следственных действий.