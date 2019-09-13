|
«Сдай коррупционера - получи деньги»: как будут платить информаторам
13.09.2019 19:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Совете министров рассказали, сколько можно будет заработать гражданам, которые «сигнализируют» куда надо о фактах коррупции.
Совет министров опубликовал постановление №619, которое разъясняет порядок выплат вознаграждений физическим лицам, которые помогут в борьбе в коррупцией.
Предполагается, что физическое лицо сможет предоставить в органы информацию, предметы и документы, которые помогли выявить коррупционное преступление; сведения о нахождении разыскиваемого коррупционера; информацию о местонахождении денег и другого имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также другую информацию, способствующую предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупцией.
Выплата вознаграждения и других выплат осуществляется при содействии выявлению, пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступления: относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, – вознаграждение составит до 50 базовых величин; относящегося к категории менее тяжких преступлений, – до 30 базовых величин. Выплаты компенсирующего характера до 10 базовых величин производятся на основании документов, подтверждающих произведенные физическим лицом расходы.
Получить вознаграждение не смогут:
Напомним, что Генеральная прокуратура Беларуси ранее внесла на рассмотрениепрезиденту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». 10 мая Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Совете министров рассказали, сколько можно будет заработать гражданам, которые «сигнализируют» куда надо о фактах коррупции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)