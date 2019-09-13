ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав будет делать бесплатные прививки российской вакциной

13.09.2019 18:51 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вакцинация от гриппа за счет госбюджета в этом году будет проводиться трехвалентной российской вакциной. Привиться тетравакциной можно будет только платно.

Как сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан 13 сентября на пресс-конференции в Минске, вакцинация за счет госбюджета будет проводиться, как и в прошлом году, трехвалентной российской вакциной «Гриппол плюс».

Платно от гриппа можно будет привиться французскими «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп тетра», голландской «Инфлювак». Состав всех вакцин в этом году был обновлен из-за мутации вирусов группы А, сообщает БелаПАН.

Представитель Минздрава подчеркнула, что в ведомстве не намерены отказываться от обязательной вакцинации против гриппа  отдельных групп населения:  детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и других, находящихся в зоне риска. По словам  Карабан, такие люди сильно подвержены влиянию вируса, которое может закончится для них летальным исходом.

Вакцинация против гриппа начнется, ориентировочно в октябре, завершить ее планируется завершить ее до 1 декабря. Иммунитет после прививки  от гриппа сохраняется от полугода до года.

Напомним, что в начале года Россия безвозмездно передала Беларуси партию вакцины против кори   для использования в профилактических целях.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинация от гриппа за счет госбюджета в этом году будет проводиться трехвалентной российской вакциной. Привиться тетравакциной можно будет только платно.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Дрибине открыли детскую имиджевую комнату МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
14.09.2019
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика