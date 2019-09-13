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Минздрав будет делать бесплатные прививки российской вакциной
13.09.2019 18:51 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вакцинация от гриппа за счет госбюджета в этом году будет проводиться трехвалентной российской вакциной. Привиться тетравакциной можно будет только платно.
Как сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан 13 сентября на пресс-конференции в Минске, вакцинация за счет госбюджета будет проводиться, как и в прошлом году, трехвалентной российской вакциной «Гриппол плюс».
Платно от гриппа можно будет привиться французскими «Ваксигрипп» и «Ваксигрипп тетра», голландской «Инфлювак». Состав всех вакцин в этом году был обновлен из-за мутации вирусов группы А, сообщает
Представитель Минздрава подчеркнула, что в ведомстве не намерены отказываться от обязательной вакцинации против гриппа отдельных групп населения: детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и других, находящихся в зоне риска. По словам Карабан, такие люди сильно подвержены влиянию вируса, которое может закончится для них летальным исходом.
Вакцинация против гриппа начнется, ориентировочно в октябре, завершить ее планируется завершить ее до 1 декабря. Иммунитет после прививки от гриппа сохраняется от полугода до года.
Напомним, что в начале года Россия безвозмездно
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Вакцинация от гриппа за счет госбюджета в этом году будет проводиться трехвалентной российской вакциной. Привиться тетравакциной можно будет только платно.
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