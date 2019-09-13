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С 16 сентября проводится Европейская неделя мобильности, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля

14.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Об экологической акции, приуроченной к 22 сентября – Всемирному дню без автомобиля, информирует районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 16 сентября проводится Европейская неделя мобильности, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля

Традиционно с 16 сентября проводится Европейская неделя мобильности, а завершается она 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Ежегодно в акции участвуют более 50 стран мира. Например, в 2018 году в общеевропейской кампании приняли участие 66 городов Беларуси, включая 12 городов Гомельщины. По состоянию на 11 сентября текущего года для участия в данном мероприятии уже зарегистрировались10 городов области, регистрация продолжается.

Тема акции в этом году посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде, ее девиз «Иди с нами!» Кстати, на начало года в Гомельской области зарегистрировано больше 400 тысяч единиц автотранспорта для личного пользования. В результате порядка 50% выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, – выхлопные газы от автотранспорта. В их состав входят такие токсичные компоненты, как оксид углерода, окись азота, углеводороды, окислы серы, соединения тяжелых металлов и другие, способные нанести вред природе и человеку.

Стоит сказать, что, несмотря на ежегодное увеличение количества автотранспортных средств, выбросы загрязняющих веществ от мобильных источников выбросов за последние 5 лет снизились на 15% и составили на начало 2019-го 96,6 тысячи тонн. Их сдерживанию способствуют улучшение качества используемого топлива, увеличение количества транспорта с экологическим классом Евро-5, Евро-6 и транспортных средств, работающих на газовом топливе и электрической энергии. Также в Гомельской области самый низкий показатель обеспеченности населения легковыми автомобилями: на 1000 человек – 278 автомобилей.

Призываем поддержать проведение акции и хотя бы на один день отказаться от использования автомобильного транспорта, предпочтя пешее передвижение или проезд на общественном транспорте. Уверены: акция – хороший повод донести до каждого человека, что у него есть возможность выбора действий для сохранения благоприятной окружающей среды.

Подготовила Елена БЕЛКО

 
 
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Об экологической акции, приуроченной к 22 сентября – Всемирному дню без автомобиля, информирует районная инспекция природных ресурсов и охраны...
 
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