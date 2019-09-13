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ГАИ призывает жителей Пинска и района присоединиться к акции «День без автомобиля»

14.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ призывает жителей Пинска и района присоединиться к акции «День без автомобиля»
В Беларуси с 16 по 22 сентября будет проходить Неделя Европейской мобильности. Это официальная общеевропейская кампания, кульминацией которой является “День без автомобиля” – 22 сентября.

Основная цель – пересмотреть существующее отношение к транспорту и в частности к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе – основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей. Присоединится к этой акции и Брестская область.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические акции для велосипедистов и пешеходов — “Стань заметнее”. Это мероприятие по профилактике правонарушений при езде на велосипеде, а именно перемещение без фонарей в тёмное время суток.

Будут работать специальные мобильные посты ГАИ совместно с представителями комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, деятельность которых будет направлена на снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение ответственности водителей и сотрудников предприятий, которые выпускают автотранспортные средства на дороги. Водителей, автомобили которых превышают установленные нормативы по выбросам, будут привлекать к ответственности.

Госавтоинспекция призывает жителей г. Пинска и Пинского района присоединиться к проведению Недели мобильности и отказаться 22 сентября от личного транспорта в пользу общественного транспорта или велосипеда.

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