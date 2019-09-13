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ГАИ призывает жителей Пинска и района присоединиться к акции «День без автомобиля»
14.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Основная цель – пересмотреть существующее отношение к транспорту и в частности к использованию личных автомобилей. Автомобиль в городе – основная причина загрязнения атмосферы, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам, связанными со здоровьем людей. Присоединится к этой акции и Брестская область.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические акции для велосипедистов и пешеходов — “Стань заметнее”. Это мероприятие по профилактике правонарушений при езде на велосипеде, а именно перемещение без фонарей в тёмное время суток.
Будут работать специальные мобильные посты ГАИ совместно с представителями комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, деятельность которых будет направлена на снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение ответственности водителей и сотрудников предприятий, которые выпускают автотранспортные средства на дороги. Водителей, автомобили которых превышают установленные нормативы по выбросам, будут привлекать к ответственности.
Госавтоинспекция призывает жителей г. Пинска и Пинского района присоединиться к проведению Недели мобильности и отказаться 22 сентября от личного транспорта в пользу общественного транспорта или велосипеда.
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