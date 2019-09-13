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Узнали, где в Пинске и по какой цене можно сдать макулатуру, стекло и полиэтилен
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Источник материала:
Полесская правда
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Приемно-заготовительные пункты
вторичных материальных ресурсов г. Пинска
|Приемно–заготовительный пункт вторсырья, адрес
|Время работы
|Закупочная цена
|Отходы бумаги и картона
|Отходы стекла
|Полимерные отходы (пластик)
|ЖКХ г. Пинска
|Сортировочно–перегрузочная станция, район аэропорта
|
пн. – сб.
8.00 – 16.30
обед
13.00 – 14.00
Воскр. – выходной
|15 коп. –
1 кг.
|10 коп. – 1 кг
(стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)
|
18 коп. – 1 кг
(ПЭТ-бутылка, отходы полиэтилена мягкого)
|Передвижные приемные пункты (3 пункта)
|
пн. – пт.
8.00 – 17.00
работа по заявкам;
суббота
(1 пункт):
8.30 – 13.00 (работа по графику);
14.00 – 17.00 (работа по заявкам)
|ОАО «Белвторресурсы» (Пинский участок)
|ул. Гайдаенко, 43
|пн. – пт.
8.30 – 17.00
обед
12.30 – 13.00,
сб., воскр. – выходной
|12 коп. –
1 кг.
|
10 коп. – 1 кг (стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)
3 коп. – 1 кг
(стеклобой листовой)
|
18 коп. – 1 кг.
(ПЭТ-бутылка),
от 10 коп.
до 20 коп. – 1 кг.
(полиэтиленовая пленка
(в зависимости от загрязненности)
|ул. Янищиц
(в районе магазина «АЛМИ»)
|
пн. – пт.
10.00 – 18.00
обед
13.00 – 14.00
суббота
9.00 – 14.00
воскр. – выходной
|ООО «РУМБ», ООО «РУМБ –1» ассоциации «Белэкоресурсы» (Пинский участок)
|ул. Красноармейская, 87
|пн. – пт.
8.00 – 17.00
сб., воскр. – выходной
|15 коп. – 1 кг.
|Не принимают
|
10 коп. – 1 кг
(ПЭТ–бутылка)
20 коп. – 1 кг
(полиэтиленовая пленка (чистая)
|Частное предприятие «Брествторресурсы»
|
Пункт приема:
ул. Брестская,
д. 137Г
|пн. – пт.
9.00 – 18.00
обед
12.00 – 13.00
сб., воскр. – выходной
|В среднем 14 коп. –
1 кг
|Не принимают
|
от 20 коп.
до 30 коп. – 1 кг
(полиэтиленовая пленка)
|ОАО «Пинский винодельческий завод»
|
Пункт приема
стеклотары:
ул. Базовая, 16
|вт. – сб.
8.00 – 16.30
обед
13.00 – 13.30
воскр., пн. – выходной
|Не принимают
|Бутылка:
9 коп. – 0,5 винтовая,
14 коп. – 0,7 винная.
Стеклобой:
8 коп. – 1 кг
|Не принимают
|ул. Гарбарская (склад Рампа, район опытно–механического завода)
|вт. – сб.
8.00 – 16.30
обед
13.00 – 13.30
воскр., пн. – выходной
|Не принимают
|Бутылка:
9 коп. – 0,5 винтовая,
14 коп. – 0,7 винная.
Стеклобой:
8 коп. – 1 кг.
|Не принимают
|ул. Костюшко, 44
|вт. – сб.
8.00 – 16.30
обед
13.00 – 13.30
воскр., пн. – выходной
|Не принимают
|Бутылка:
9 коп. – 0,5 винтовая,
14 коп. – 0,7 винная.
Стеклобой:
8 коп. – 1 кг.
|Не принимают
Предприятия, осуществляющие переработку полимерных отходов (пластика) на территории г. Пинска:
- Частное производственно–торговое унитарное предприятие «Самел», ул. Индустриальная, 5н, тел. 64-53-76.
- Частное производственное унитарное предприятие «Пинск-Пласт», ул. Пучкова, 11, пом. 8, тел. 67-52-05.
- ОАО «Пинские нетканые материалы», ул. Козубовского, 19, т. 37-10-18, 37-19-21.
Предприятие, осуществляющее сбор от населения бытовой техники и электротоваров, утративших потребительские свойства (в т.ч. батарейки, энергосберегающие лампы и др. электрооборудование)
|
ОАО «Брест–ВТИ»
Пинский региональный центр
|г. Пинск, ул. Ленина, 15,
тел. 32-32-18.
Время работы:
пн. – пт. 8.30 – 17.15
обед 13.15 – 14.00,
сб., воскр. – выходной
|Доставка сложной бытовой техники от населения осуществляется бесплатно (по заявкам);
30 коп.– 1 кг
(при доставке в приемный пункт самостоятельно)
График закупки ВМР от населения передвижным заготовительным пунктом:
1-я суббота месяца:
- 09.10 – 10.00 – 60 лет Октября, 32.
- 10.10 – 11.30 – пер. Брестский (стоянка).
- 11.40 – 12.30 – ул. Брестская, 155.
- 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС.
- 13.00 – 14.00 – обед.
- 14.00 – 15.30 – ул. Степная, 5, ПГК № 1.
- 15.40 – 16.40 – ул. Поселковая, 19, ПГК № 4.
- 16.50 – 17.50 – ул. Федотова, 7а, ПГК № 18.
2-я суббота месяца:
- 09.10 – 10.00 – ул. Гоголя, 29 (р–н БелТиз).
- 10.10 – 11.30 – ул. Кирова (р–н ул. Минской).
- 11.40 – 12.30 – ул. Космонавтов (р–н Козляковичи, маг «Продукты»).
- 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС.
- 13.00 – 14.00 – обед.
- 14.00 – 15.00 – ул. Речная, 1, ПГК № 5.
- 15.10 – 16.10 – ул. Базовая, 4, ПГК № 13.
- 16.20 – 17.40 – ул. Базовая, 22, ПГК № 14.
3 – я суббота месяца:
- 09.10 – 10.00 – ул. ИПД (м–н «Восток»).
- 10.10 – 11.30 – ул. З. Космодемьянской (площадка маг. № 18).
- 11.40 – 12.30 – ул. Брестская (маг. «1000 мелочей»).
- 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС.
- 13.00 – 14.00 – обед.
- 14.00 – 15.00 – ул. Гаевая, 21, ПГК № 10.
- 15.10 – 16.20 – ул. Гаевая, 24, ПГК № 11.
- 16.35 – 17.40 – ул. Брестская, 170, ПГК № 12.
4 – я суббота месяца:
- 09.10 – 10.00 – ул. Парковая, 146а.
- 10.10 – 11.30 – ул. Солнечная (стоянка м–на «Покровский»).
- 11.40 – 12.30 – ул. Я. Мавра (м–н «Март»).
- 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС.
ПРЕЙСКУРАНТ
закупочных цен с 15.07.2019 года на вторичные материальные ресурсы «ЖКХ г.Пинска»
|
№
п/п
|Вид вторичных материальных ресурсов
|Единица измерения
|Цена (тариф), рублей
|без НДС
|с НДС
|Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от населения
|1
|Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы
|кг.
|0,10
|–
|2
| Отходы бумаги и картона
|кг.
|0,15
|–
|3
| Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)
|кг.
|0,10
|–
|4
| Отходы полиэтилена мягкого
|кг.
|0,18
|–
|5
| ПЭТ–бутылка
|кг.
|0,18
|–
|6
|Отходы полиэтилена твердого (канистры)
|кг.
|0,01
|–
|7
|Отходы бытовой техники (в не разобранном виде и полной комплектации)
|кг.
|0,25
|–
|Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от предприятий и организаций* (с НДС)
|8
|Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы
|т.
|50,00
|60,00
|9
| Отходы бумаги и картона
|т.
|190,00
|228,00
|10
| Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка)
|т.
|10,00
|12,00
|11
| Стеклобой листовой
|т.
|Безвозмездно
|12
| Отходы полиэтилена прозрачные (ПВД, стрейч)
|т.
|180,00
|216,00
|13
| ПЭТ–бутылка
|т.
|180,00
|216,00
|14
|Отходы полиэтилена твердого (канистры)
|т.
|10,00
|12,00
* цена может изменяться на договорной основе в соответствии с протоколом согласования цен.
По информации официального сайта Пинского горисполкома.
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