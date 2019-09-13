Узнали, где в Пинске и по какой цене можно сдать макулатуру, стекло и полиэтилен

Источник материала: Полесская правда



Приемно-заготовительные пункты

вторичных материальных ресурсов г. Пинска

Приемно–заготовительный пункт вторсырья, адрес Время работы Закупочная цена Отходы бумаги и картона Отходы стекла Полимерные отходы (пластик) ЖКХ г. Пинска Сортировочно–перегрузочная станция, район аэропорта пн. – сб.

8.00 – 16.30 обед

13.00 – 14.00 Воскр. – выходной 15 коп. –

1 кг. 10 коп. – 1 кг

(стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) 18 коп. – 1 кг

(ПЭТ-бутылка, отходы полиэтилена мягкого) Передвижные приемные пункты (3 пункта) пн. – пт.

8.00 – 17.00

работа по заявкам; суббота

(1 пункт):

8.30 – 13.00 (работа по графику); 14.00 – 17.00 (работа по заявкам) ОАО «Белвторресурсы» (Пинский участок) ул. Гайдаенко, 43 пн. – пт.

8.30 – 17.00 обед

12.30 – 13.00, сб., воскр. – выходной 12 коп. –

1 кг. 10 коп. – 1 кг (стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) 3 коп. – 1 кг

(стеклобой листовой) 18 коп. – 1 кг.

(ПЭТ-бутылка), от 10 коп.

до 20 коп. – 1 кг.

(полиэтиленовая пленка

(в зависимости от загрязненности) ул. Янищиц

(в районе магазина «АЛМИ») пн. – пт.

10.00 – 18.00 обед

13.00 – 14.00 суббота

9.00 – 14.00 воскр. – выходной ООО «РУМБ», ООО «РУМБ –1» ассоциации «Белэкоресурсы» (Пинский участок) ул. Красноармейская, 87 пн. – пт.

8.00 – 17.00 сб., воскр. – выходной 15 коп. – 1 кг. Не принимают 10 коп. – 1 кг

(ПЭТ–бутылка) 20 коп. – 1 кг

(полиэтиленовая пленка (чистая) Частное предприятие «Брествторресурсы» Пункт приема:

ул. Брестская,

д. 137Г пн. – пт.

9.00 – 18.00 обед

12.00 – 13.00 сб., воскр. – выходной В среднем 14 коп. –

1 кг Не принимают от 20 коп.

до 30 коп. – 1 кг

(полиэтиленовая пленка) ОАО «Пинский винодельческий завод» Пункт приема

стеклотары:

ул. Базовая, 16 вт. – сб.

8.00 – 16.30 обед

13.00 – 13.30 воскр., пн. – выходной Не принимают Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая,

14 коп. – 0,7 винная. Стеклобой:

8 коп. – 1 кг Не принимают ул. Гарбарская (склад Рампа, район опытно–механического завода) вт. – сб.

8.00 – 16.30 обед

13.00 – 13.30 воскр., пн. – выходной Не принимают Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая,

14 коп. – 0,7 винная. Стеклобой:

8 коп. – 1 кг. Не принимают ул. Костюшко, 44 вт. – сб.

8.00 – 16.30 обед

13.00 – 13.30 воскр., пн. – выходной Не принимают Бутылка: 9 коп. – 0,5 винтовая,

14 коп. – 0,7 винная. Стеклобой:

8 коп. – 1 кг. Не принимают

Предприятия, осуществляющие переработку полимерных отходов (пластика) на территории г. Пинска:

Частное производственно–торговое унитарное предприятие «Самел», ул. Индустриальная, 5н, тел. 64-53-76.

Частное производственное унитарное предприятие «Пинск-Пласт», ул. Пучкова, 11, пом. 8, тел. 67-52-05.

ОАО «Пинские нетканые материалы», ул. Козубовского, 19, т. 37-10-18, 37-19-21.

Предприятие, осуществляющее сбор от населения бытовой техники и электротоваров, утративших потребительские свойства (в т.ч. батарейки, энергосберегающие лампы и др. электрооборудование)

ОАО «Брест–ВТИ»

Пинский региональный центр г. Пинск, ул. Ленина, 15,

тел. 32-32-18. Время работы:

пн. – пт. 8.30 – 17.15

обед 13.15 – 14.00,

сб., воскр. – выходной Доставка сложной бытовой техники от населения осуществляется бесплатно (по заявкам); 30 коп.– 1 кг

(при доставке в приемный пункт самостоятельно)

График закупки ВМР от населения передвижным заготовительным пунктом:

1-я суббота месяца:

09.10 – 10.00 – 60 лет Октября, 32. 10.10 – 11.30 – пер. Брестский (стоянка). 11.40 – 12.30 – ул. Брестская, 155. 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС. 13.00 – 14.00 – обед. 14.00 – 15.30 – ул. Степная, 5, ПГК № 1. 15.40 – 16.40 – ул. Поселковая, 19, ПГК № 4. 16.50 – 17.50 – ул. Федотова, 7а, ПГК № 18.

2-я суббота месяца:

09.10 – 10.00 – ул. Гоголя, 29 (р–н БелТиз). 10.10 – 11.30 – ул. Кирова (р–н ул. Минской). 11.40 – 12.30 – ул. Космонавтов (р–н Козляковичи, маг «Продукты»). 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС. 13.00 – 14.00 – обед. 14.00 – 15.00 – ул. Речная, 1, ПГК № 5. 15.10 – 16.10 – ул. Базовая, 4, ПГК № 13. 16.20 – 17.40 – ул. Базовая, 22, ПГК № 14.

3 – я суббота месяца:

09.10 – 10.00 – ул. ИПД (м–н «Восток»). 10.10 – 11.30 – ул. З. Космодемьянской (площадка маг. № 18). 11.40 – 12.30 – ул. Брестская (маг. «1000 мелочей»). 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС. 13.00 – 14.00 – обед. 14.00 – 15.00 – ул. Гаевая, 21, ПГК № 10. 15.10 – 16.20 – ул. Гаевая, 24, ПГК № 11. 16.35 – 17.40 – ул. Брестская, 170, ПГК № 12.

4 – я суббота месяца:

09.10 – 10.00 – ул. Парковая, 146а. 10.10 – 11.30 – ул. Солнечная (стоянка м–на «Покровский»). 11.40 – 12.30 – ул. Я. Мавра (м–н «Март»). 12.30 – 13.00 – выгрузка на СПС.

ПРЕЙСКУРАНТ

закупочных цен с 15.07.2019 года на вторичные материальные ресурсы «ЖКХ г.Пинска»

№

п/п Вид вторичных материальных ресурсов Единица измерения Цена (тариф), рублей без НДС с НДС Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от населения 1 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы кг. 0,10 – 2 Отходы бумаги и картона кг. 0,15 – 3 Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) кг. 0,10 – 4 Отходы полиэтилена мягкого кг. 0,18 – 5 ПЭТ–бутылка кг. 0,18 – 6 Отходы полиэтилена твердого (канистры) кг. 0,01 – 7 Отходы бытовой техники (в не разобранном виде и полной комплектации) кг. 0,25 – Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от предприятий и организаций* (с НДС) 8 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и литературы т. 50,00 60,00 9 Отходы бумаги и картона т. 190,00 228,00 10 Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) т. 10,00 12,00 11 Стеклобой листовой т. Безвозмездно 12 Отходы полиэтилена прозрачные (ПВД, стрейч) т. 180,00 216,00 13 ПЭТ–бутылка т. 180,00 216,00 14 Отходы полиэтилена твердого (канистры) т. 10,00 12,00

* цена может изменяться на договорной основе в соответствии с протоколом согласования цен.