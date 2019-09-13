ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске - День города. Что происходит на городских улицах

14.09.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столице отмечают День города. Праздновать 952-летие Минска начали еще вчера, в пятницу, но основные гуляния пройдут в субботу и воскресенье.


День города в Минске в 2016 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу днем у Ратуши вас ждет проект «Минск интернациональный». Вечером в Верхнем городе — концерт артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

В 20.00 на Октябрьской площади наградят Минчан года. Будет праздничный концерт, на котором сыграет даже президентский оркестр. Конкурс традиционный, но чествовать победителей настолько торжественно будут впервые.

Фейерверк можно увидеть в районе Дворца спорта, на реке Свислочь. Начало шоу — в 23.00.

В 22.45, как раз перед фейерверком, на воде устроят шоу Night FLYboard — выступающие будут парить над рекой на флайбордах.

Байкеры закрывают мотосезон, по этому поводу организовано масштабное мероприятие — H.O.G. Rally Minsk 2019. Что там происходит? Показывают дрифт-автомобили, мотокаскадеры выполняют трюки.

В воскресенье в Минске тоже будет чем заняться. В парке Победы — День танкиста (Wargaming fest). Выступят «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля», а хедлайнером станет The Offspring, культовая группа из США.

А еще 15 сентября пройдет Минский полумарафон. Основной забег на 21 километр будет на проспекте Победителей.

В городе из-за всех этих событий будут перекрывать некоторые магистрали, расписание многих маршрутов городского транспорта изменится.

(Обновляется)

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице отмечают День города. Праздновать 952-летие Минска начали еще вчера, в пятницу, но основные гуляния пройдут в субботу и воскресенье.
 
Новости дня
Новости общества
 
Названы самые популярные детские имена в Несвижском районе за 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
14.09.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика