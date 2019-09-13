В Минске - День города. Что происходит на городских улицах

Источник материала: Tut.by

В столице отмечают День города. Праздновать 952-летие Минска начали еще вчера, в пятницу, но основные гуляния пройдут в субботу и воскресенье.



День города в Минске в 2016 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу днем у Ратуши вас ждет проект «Минск интернациональный». Вечером в Верхнем городе — концерт артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

В 20.00 на Октябрьской площади наградят Минчан года. Будет праздничный концерт, на котором сыграет даже президентский оркестр. Конкурс традиционный, но чествовать победителей настолько торжественно будут впервые.

Фейерверк можно увидеть в районе Дворца спорта, на реке Свислочь. Начало шоу — в 23.00.

В 22.45, как раз перед фейерверком, на воде устроят шоу Night FLYboard — выступающие будут парить над рекой на флайбордах.

Байкеры закрывают мотосезон, по этому поводу организовано масштабное мероприятие — H.O.G. Rally Minsk 2019. Что там происходит? Показывают дрифт-автомобили, мотокаскадеры выполняют трюки.

В воскресенье в Минске тоже будет чем заняться. В парке Победы — День танкиста (Wargaming fest). Выступят «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля», а хедлайнером станет The Offspring, культовая группа из США.

А еще 15 сентября пройдет Минский полумарафон. Основной забег на 21 километр будет на проспекте Победителей.

В городе из-за всех этих событий будут перекрывать некоторые магистрали, расписание многих маршрутов городского транспорта изменится.

(Обновляется)