Скандал в школе, неудержимые цены, вход в интернет по отпечаткам и день города - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Синоптики говорят , что лето закончилось. В ночь на субботу к нам пришел холодный атмосферный фронт, который принес смену сезонов. МЧС, вернее его пресс-секретарь Виталий Новицкий в своем фейсбуке уточняет : вчерашний дождик был еще летним, настоящей осени стоит ждать примерно в ночь с понедельника на вторник. На ближайшие несколько дней в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. А пока еще свежи воспоминания о лете, рекомендуем насладиться программой на выходные. Дни города в этот уик-энд пройдут в Минске , Гродно в выходные (и бесплатно съесть торт)">Гродно и Гомеле .





В Минске в субботу организуют самый масштабный мотопарад в СНГ. Для тех, кто байками не интересуется, есть программа городских гуляний. Фейерверк в столице начнется в 23.00 в субботу. Его устроят на реке Свислочь, в районе Дворца спорта. Городские власти гарантируют безопасность: это будет именно фейерверк, а не салют, а между ними большая разница.

В воскресенье День города уже традиционным праздником для зожников — Минским полумарафоном. Основной забег на 21 километр будет на проспекте Победителей. О том, где планируют перекрывать движение, можно узнать тут , а как будет ходить транспорт — тут .

Грандиозное мероприятие пройдет в воскресенье и в парке Победы, где празднуют День танкиста . Здесь выступят «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля» и The Offspring — культовая группа из США.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Скандал в гомельской школе: 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, а его одноклассники сняли происходящее на видео. Учительницу, которая 37 лет проработала в этой школе, уволили по статье. Казалось бы, так и должно быть. Но на ее защиту внезапно встали родители. Мы же попытались разобраться, почему сорвалась учительница, в класс к которой все хотели отдать своих детей.





Чем дальше предвыборная кампания, тем больше звезд пытаются стать депутатами. По округу, где планирует баллотироваться «Мисс Беларусь», решила регистрироваться в кандидаты создательница «Багиры», фитнес-тренер Наталья Новожилова. И если Мария Василевич говорила о плюсах своего возраста (ей 22) и том, что интересует молодежь, у Натальи Новожиловой идея другая: «Политикой можно заниматься хоть до 100 лет. Я хочу быть старейшим депутатом, хочу в 100 лет войти в Палату представителей своими ногами, в трезвом уме ».

создательница «Багиры», фитнес-тренер Наталья Новожилова. И если Мария Василевич о плюсах своего возраста (ей 22) и том, что интересует молодежь, у Натальи Новожиловой идея другая: «Политикой можно заниматься хоть до 100 лет. Я ». Руководитель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, который тоже заявил о своем желании стать депутатом, дал интервью TUT.BY и рассказал , как относится к желанию «Мисс Беларусь — 2018» баллотироваться. А еще он много говорил об интернете. Если вы уже видели шутки про интернет и отпечатки, объясняем. «Если взрослый человек, то, может, надо, чтобы отпечатки пальцев были, чтобы иначе нельзя было войти в интернет » — это прямая Давыдько. В общем, им с «Мисс Беларусь» будет о чем поспорить в новом парламенте.

, как относится к желанию «Мисс Беларусь — 2018» баллотироваться. А еще он много говорил об интернете. Если вы уже видели шутки про интернет и отпечатки, объясняем. «Если взрослый человек, то, может, » — это прямая Давыдько. В общем, им с «Мисс Беларусь» будет о чем поспорить в новом парламенте. Министерство обороны заметило, что родители призывников стали чаще разводиться — в надежде, что сыну дадут отсрочку по семейным обстоятельствам. И теперь призывники жалуются: раньше с разведенной матерью-пенсионеркой отсрочку давали, а теперь — нет. Попросили военных подробно разъяснить , как ведомство трактует статью 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе».

— в надежде, что сыну дадут отсрочку по семейным обстоятельствам. И теперь призывники жалуются: раньше с разведенной матерью-пенсионеркой отсрочку давали, а теперь — нет. Попросили военных подробно , как ведомство трактует статью 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе». Власти рассказали про проблемные товары, цены на которые не удается удержать . Мы, конечно, и сами эти товары хорошо знаем, но интересно сравнить, совпадают ли наши наблюдения со списком правительства .

. Мы, конечно, и сами эти товары хорошо знаем, но интересно сравнить, совпадают ли наши наблюдения со . Несмотря на цены, у белорусов появились свободные деньги. В стране зафиксировали рекорд по приросту вкладов в рублях . Валютные депозиты при этом сокращаются.

свободные деньги. В стране зафиксировали . Валютные депозиты при этом сокращаются. Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича, которого на прошлой неделе с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО в больницу, отпустили из-под стражи под залог . Его, напомним, подозревают во взятке.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Возле станции метро «Немига» со стороны Верхнего города открыли первую в Минске умную остановку. Как она выглядит, что предлагает и где такие появятся еще — в нашем материале .





Героями очередной статьи нашего проекта «1 939. Беларусь: Восток / Запад » стали белоруски, чьи деревни до 1939 года были разделены границей между СССР и Польшей . Они еще помнят объединение и рассказали нам, как жили по обе стороны границы, чего ждали и что в итоге получили.

» стали белоруски, чьи . Они еще объединение и рассказали нам, как жили по обе стороны границы, чего ждали и что в итоге получили. А здесь рассказ о том, как сейчас живут белорусы в Зельвенском районе — самом «пустеющем» и «стареющем» в стране.

о том, как сейчас — самом «пустеющем» и «стареющем» в стране. Люди с ментальными расстройствами (те, кто когда-то внезапно начал слышать в голове голоса или всю ночь безостановочно мыть пол в квартире) пришли в нашу студию и откровенно рассказали о том, как изменил их жизнь диагноз , об обществе, которое их не принимает, и планах на будущее.

о том, , об обществе, которое их не принимает, и планах на будущее. С БМЗ из-за хищения на 17 копеек (!) уволили работницу с 27-летним стажем. Попытались разобраться , справедливо ли это.

работницу с 27-летним стажем. Попытались , справедливо ли это. Милиция Гомельщины Гомеле, наконец-то нашли">нашла маму малышки, которую 15 июля обнаружили в раковине в туалете детской больницы в Гомеле, ту самую, что оставила записку «Роделась 09.07.2019» .

. На испанский курортный регион Коста-Бланка обрушился сильнейший шторм . Из-за мощного дождя и сильного ветра вышла из берегов река Клариано. Потоки воды затопили улицы, погибла пожилая пара. В эпицентре стихии оказалась белоруска Алена Маас . Она рассказала, что машины просто плавают вдоль трасс . Больше всего пострадали жители первых этажей: в их домах стоит вода.

. Из-за мощного дождя и сильного ветра вышла из берегов река Клариано. Потоки воды затопили улицы, погибла пожилая пара. В эпицентре стихии . Она рассказала, что . Больше всего пострадали жители первых этажей: в их домах стоит вода. Необычный минский мурал с «надземным метро» закрыли рекламным баннером. Выяснили, что случилось . Спойлер: никто не злодей, мурал вернется.

. Спойлер: никто не злодей, мурал вернется. Печальные новости сообщают российские СМИ об Анастасии Заворотнюк. Актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее начался отёк мозга на фоне тяжелой болезни.

О СПОРТЕ

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с подписью «Семья». На ней 11 мужчин и ни одной женщины .

в Instagram фотографию с подписью «Семья». На ней . Дарья Домрачева, которая уезжает тренировать биатлонисток в Китай, рассказала , что подобного предложения от Белорусской федерации биатлона ей не поступало: «Конечно, я отнеслась бы со всей серьезностью, но таких разговоров не было».





Олимпийская чемпионка Алла Цупер открывает в Каменной Горке спортивный центр для детей. Она провела экскурсию для TUT.BY и рассказала, что думает о детских секциях и воспитании маленьких спортсменов.

в Каменной Горке спортивный центр для детей. Она провела экскурсию для TUT.BY и рассказала, что думает о детских секциях и воспитании маленьких спортсменов. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в китайском Чжэнчжоу хорватке Петре Мартич. А в матче Кубка Дэвиса против Португалии Беларусь сравняла счет 1: 1.

Все новости пятницы, 13 сентября .

И наш бонус для тех, кто дочитал до конца. В мировой (минский тоже) прокат вышла одна из самых ожидаемых экранизаций — «Щегол» по роману Донны Тартт. AFISHA.TUT.BY оценила премьеру, которую нельзя пропустить, и советует лучше читать книгу. Но вы ведь все равно пойдете в кино, правда? Хороших вам выходных!