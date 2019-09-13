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В аэропорту «Минск» пропадал свет: пассажиры ждали рейсов в темноте

14.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 13 сентября в аэропорту «Минск» отключилась электроэнергия. Около 45 минут в некоторых помещениях аэропорта было темно, из-за этого задержалось несколько вылетов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Досмотр в темноте. Это вообще как?» — написала в своем инстаграме пользовательница Яна Каминицкая. Судя по видео, в части помещений было светло, а в части — темно. Досмотр девушка проходила в темноте.

— Вчера около 22.05 в аэропорту пропал свет, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Примерно 45 минут жизнедеятельность аэропорта поддерживались при помощи автономных источников питания и аварийных источников освещения. В 22.50 свет был восстановлен.

Электричество пропало по техническим причинам, говорят в аэропорту.

«13 сентября со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции „Аэропорт“. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании, принадлежащем Национальному аэропорту, — сообщили в твиттере «Белэнерго». — Энергетики «Минскэнерго» выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования на подстанции «Аэропорт» и были готовы оказать помощь энергослужбе Национального аэропорта, но пока запросов на оказание помощи не поступало.

Представители аэропорта рассказали, что задержались около 5 рейсов, которые вылетали из аэропорта, в среднем время задержки составило 30 минут. У рейсов, которые прибывали в аэропорт, задержек не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 45 минут в некоторых помещениях аэропорта было темно, из-за этого задержалось несколько вылетов.
 
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