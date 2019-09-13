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В аэропорту «Минск» пропадал свет: пассажиры ждали рейсов в темноте
14.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 сентября в аэропорту «Минск» отключилась электроэнергия. Около 45 минут в некоторых помещениях аэропорта было темно, из-за этого задержалось несколько вылетов.
«Досмотр в темноте. Это вообще как?» — написала в своем
— Вчера около 22.05 в аэропорту пропал свет, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Примерно 45 минут жизнедеятельность аэропорта поддерживались при помощи автономных источников питания и аварийных источников освещения. В 22.50 свет был восстановлен.
Электричество пропало по техническим причинам, говорят в аэропорту.
«13 сентября со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции „Аэропорт“. Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании, принадлежащем Национальному аэропорту, —
Представители аэропорта рассказали, что задержались около 5 рейсов, которые вылетали из аэропорта, в среднем время задержки составило 30 минут. У рейсов, которые прибывали в аэропорт, задержек не было.
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Около 45 минут в некоторых помещениях аэропорта было темно, из-за этого задержалось несколько вылетов.
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