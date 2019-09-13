Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета утвердили Анатолия Гапоника в должности председателя райисполкома

Источник материала: Газета Авангард

12 сентября Президент согласовал назначение на должность председателя Буда-Кошелевского райисполкома Анатолия Гапоника. 14 сентября на внеочередной сессии депутатам, а также активу района нового руководителя представил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Также на сессии присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Провела сессию с повесткой дня «Об утверждении в должности председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета» председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

На должность председателя Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник был утвержден единогласно.

Анатолий Генрикович Гапоник родился в 1982 году в Гродненской области. Окончил Гродненский государственный аграрный университет и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал главным зоотехником сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая Дуброва» Ельского района. С 2009 по 2016 годы – в Ельском райисполкоме: главный зоотехник – госинспектор по племенному делу управления сельского хозяйства и продовольствия, заместитель председателя, затем первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2016 года являлся председателем Лельчицкого райисполкома.







