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Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета утвердили Анатолия Гапоника в должности председателя райисполкома

14.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

12 сентября Президент согласовал назначение на должность председателя Буда-Кошелевского райисполкома Анатолия Гапоника. 14 сентября на внеочередной сессии депутатам, а также активу района нового руководителя представил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.  Также на сессии присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. Провела сессию с повесткой дня «Об утверждении в должности председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета» председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

На должность председателя Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник был утвержден единогласно.

Анатолий Генрикович Гапоник родился в 1982 году в Гродненской области. Окончил Гродненский государственный аграрный университет и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал главным зоотехником сельскохозяйственного производственного кооператива «Новая Дуброва» Ельского района. С 2009 по 2016 годы – в Ельском райисполкоме:  главный зоотехник – госинспектор по племенному делу управления сельского хозяйства и продовольствия, заместитель председателя, затем первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия. С 2016 года являлся  председателем Лельчицкого райисполкома.

Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета утвердили Анатолия Гапоника в должности председателя райисполкома
Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета утвердили Анатолия Гапоника в должности председателя райисполкома
Депутаты Буда-Кошелевского районного Совета утвердили Анатолия Гапоника в должности председателя райисполкома

 
 
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12 сентября Президент согласовал назначение на должность председателя Буда-Кошелевского райисполкома Анатолия Гапоника. 14 сентября на внеочередной...
 
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