Пенсионер из Мостов заплатил 390 рублей за систему водоочистки, которую мошенники установили обманным путем

Источник материала: Полымя

Несмотря на богатый жизненный опыт и накопленный багаж знаний, зачастую именно пенсионеры становятся жертвами обмана. И это совсем не случайно. Ведь пожилым людям тяжело ориентироваться в современных реалиях и новшествах XXI века. А представители различных компаний ходят по домам и навязывают свои товары крайне настойчиво и убедительно, вводя пенсионеров в полное заблуждение.

дин из последних резонансных случаев произошёл в г. Мосты Гродненской области. По словам обманутого пенсионера, инвалида 2 группы, 15 августа на пороге его квартиры появились трое молодых людей, которые представились сотрудниками фирмы по установке фильтров.

– Пока двое отвлекали меня посторонними разговорами про жизнь и рассказывали о плохом качестве воды в моём водопроводе, третий пошёл на кухню и без моего ведома произвёл врезку системы очистки в трубу на кухне, – вспоминает пенсионер события того дня. – Затем все трое начали уверять меня, что отказаться от оплаты теперь я не могу, поскольку якобы уже начал пользоваться системой. Если же всё-таки я решу отказаться, то мне придётся заплатить крупный штраф.

Ушлые молодые люди настоятельно убеждали подписать мужчину договор, а главным их аргументом стала скидка 50%, которую они предлагали сделать пенсионеру как инвалиду 2 группы. Психологическая уловка сработала, и мужчина заплатил за оборудование, которое вовсе и не собирался устанавливать, 390 рублей.

Можно привести множество примеров, когда пенсионерам пытались продать необходимые, по словам мошенников, в каждом доме вещи. К примеру, это фильтры для очистки воды, газовые счётчики или счётчики для воды, запирающие устройства на окна. Цены же на предлагаемые товары не самого лучшего качества завышаются в несколько раз.

Нечистые на руку граждане, продававшие счётчики для воды сомнительного качества, несколько лет назад были замечены и в Кореличском районе. Благо, жильцы одной из пятиэтажек г.п. Кореличи вовремя заподозрили неладное и сообщили в правоохранительные органы. Мошенники, не успев никого обмануть, покинули территорию района.

– Всегда помните о том, что мошенники – опытные психологи, которые хорошо знают, как ввести пожилого человека в заблуждение, – предупреждает начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД Вадим Ратомский. – Чтобы проникнуть в дом будущей жертвы, у них есть масса уловок и дежурных фраз: «Приобретайте чудодейственное лекарство для очистки воды, бытовую технику или посуду. Для вас как для первого покупателя большая скидка», «Я ваш новый социальный работник», «Нам нужно проверить вашу плиту (счетчик, электропроводку)» и т.д. Одним словом, преступники наживаются на желании пожилых людей поправить своё здоровье, продают дешёвый товар под видом дорогостоящего, обманывают пенсионеров с выигрышами в лотереях, различных акциях.

Чтобы избежать подобных неприятностей и не стать жертвой мошенников, сотрудники Кореличского РОВД советуют быть предельно бдительными и следовать советам:

– ни при каких обстоятельствах не открывайте дверь незнакомым людям и не впускайте их в дом. Разговаривайте через закрытую дверь;

– если вы впустили постороннего человека в квартиру, постарайтесь, чтобы он не прошел дальше коридора;

– не отдавайте свои документы незнакомым людям, не демонстрируйте им ценные вещи, награды и не приобретайте у них товары, лекарство;

– если человек представился работником социальной или газовой служб, уточните наименование организации, которую он представляет, номер ее телефона, попросите показать удостоверение. Перезвоните по указанному номеру и уточните, действительно ли незваный гость – тот работник, за которого себя выдает;

– не верьте телефонным звонкам от незнакомых людей. Обязательно перезвоните родственникам и посоветуйтесь с ними;

– если на улице с вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, будьте бдительны. Это может быть мошенник.

Оксана ЯНУШ