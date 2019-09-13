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Уличные автогонки проходят у "Чижовка-Арены"

14.09.2019 15:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вслед за авто прошли и гонки на каблуках. Изящно на шпильках 100-метровку пробежали полсотни девушек. Самых устойчивых победительниц выбрали в трех категориях.
 
 
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У "Чижовка-Арены" в эти минуты проходят автогонки среди любителей быстрой и маневренной езды. Для уличных соревнований подготовили специальную трассу...
 
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