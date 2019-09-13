ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомель празднует 877-й День рождения. Что происходит на улицах?

14.09.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гомелю — 877. Дата не круглая, но разве это повод отказываться от праздника? С самого утра все центральные улицы нарядились и приготовились принимать гостей. И вот — началось!


Открылся праздник в 11.00 на набережной музыкально-театрализованным прологом.

Но перед тем, как на сцене появились с песнями и танцами артисты, на нее вышли главы области и города. Губернатор Геннадий Соловей по-белорусски поздравил горожан с праздником, рассказал об успехах Гомельщины, а затем подарил мэру Гомеля Петру Кириченко символический сертификат на сумму 2 млн 750 тыс рублей. Деньги пойдут на окончание строительства поликлиники в 17-м микрорайоне и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города. После чего под аплодисменты гомельчан начались торжества.


С набережной, которую заполнили импровизированные тематические кварталы — Цветочный, Речной, Семейный, Спортивный праздник перенесся на городские улицы.



На площадях выбирали самых-самых: на Центральной — самого сильного гомельчанина, на площади Восстания — самое громкое авто.


В скверике свой городок разбили местные ремесленники и мастера.

На стадионе «Центральный» гомельчан развлекали Народная артистка Украины Таисия Повалий и ансамбль «Белорусские песняры».


В воздухе у Ледового дворца запах шашлыка. Здесь развернулся гастрономический фестиваль «Мясомолфест», который организовали предприятия мясомолочной отрасли.



Гомельчанам предлагалось поучаствовать в кулинарных мастер-классах, сыграть в молочный боулинг или в шашки из сгущенки. Победители получали специальную фестивальную валюту, которую можно было тут же обменять на продукцию местных предприятий. Тем же, кому не удалось заработать, пришлось покупать еду за обычные деньги — шашлык по 2.99, баварские колбаски по 1.80.



Через дорогу от ледового дворца расположился зоопарк из кур-несушек, кроликов, овец. Но больше всего любопытных собирали клетки с полуторатонными племенными быками.

— Смотрите, какие чистые. И совсем не «обосранные»! — шутили в толпе.

Кстати, накануне один из быков сбежал прямо из грузовика, в котором его привезли на фестиваль в город. Поймали не сразу, но к счастью для него и прохожих, все закончилось благополучно.


Вечером во всех районах города прогремят праздничные салюты, а после на площадке у Ледового дворца запланировано выступление группы «Дискотека Авария».


 

Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомелю - 877. Дата не круглая, но разве это повод отказываться от праздника? С самого утра все центральные улицы нарядились и приготовились принимать гостей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кадры района. Учитель математики и информатики Владимир Маркевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
14.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика