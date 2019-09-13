Гомель празднует 877-й День рождения. Что происходит на улицах?

Источник материала: Tut.by

Гомелю — 877. Дата не круглая, но разве это повод отказываться от праздника? С самого утра все центральные улицы нарядились и приготовились принимать гостей. И вот — началось!





Открылся праздник в 11.00 на набережной музыкально-театрализованным прологом.

Но перед тем, как на сцене появились с песнями и танцами артисты, на нее вышли главы области и города. Губернатор Геннадий Соловей по-белорусски поздравил горожан с праздником, рассказал об успехах Гомельщины, а затем подарил мэру Гомеля Петру Кириченко символический сертификат на сумму 2 млн 750 тыс рублей. Деньги пойдут на окончание строительства поликлиники в 17-м микрорайоне и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города. После чего под аплодисменты гомельчан начались торжества.





С набережной, которую заполнили импровизированные тематические кварталы — Цветочный, Речной, Семейный, Спортивный праздник перенесся на городские улицы.









На площадях выбирали самых-самых: на Центральной — самого сильного гомельчанина, на площади Восстания — самое громкое авто.





В скверике свой городок разбили местные ремесленники и мастера.

На стадионе «Центральный» гомельчан развлекали Народная артистка Украины Таисия Повалий и ансамбль «Белорусские песняры».





В воздухе у Ледового дворца запах шашлыка. Здесь развернулся гастрономический фестиваль «Мясомолфест», который организовали предприятия мясомолочной отрасли.









Гомельчанам предлагалось поучаствовать в кулинарных мастер-классах, сыграть в молочный боулинг или в шашки из сгущенки. Победители получали специальную фестивальную валюту, которую можно было тут же обменять на продукцию местных предприятий. Тем же, кому не удалось заработать, пришлось покупать еду за обычные деньги — шашлык по 2.99, баварские колбаски по 1.80.









Через дорогу от ледового дворца расположился зоопарк из кур-несушек, кроликов, овец. Но больше всего любопытных собирали клетки с полуторатонными племенными быками.

— Смотрите, какие чистые. И совсем не «обосранные»! — шутили в толпе.

Кстати, накануне один из быков сбежал прямо из грузовика , в котором его привезли на фестиваль в город. Поймали не сразу, но к счастью для него и прохожих, все закончилось благополучно.





Вечером во всех районах города прогремят праздничные салюты, а после на площадке у Ледового дворца запланировано выступление группы «Дискотека Авария».



