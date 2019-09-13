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Гомель празднует 877-й День рождения. Что происходит на улицах?
14.09.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомелю — 877. Дата не круглая, но разве это повод отказываться от праздника? С самого утра все центральные улицы нарядились и приготовились принимать гостей. И вот — началось!
Открылся праздник в 11.00 на набережной музыкально-театрализованным прологом.
Но перед тем, как на сцене появились с песнями и танцами артисты, на нее вышли главы области и города. Губернатор Геннадий Соловей по-белорусски поздравил горожан с праздником, рассказал об успехах Гомельщины, а затем подарил мэру Гомеля Петру Кириченко символический сертификат на сумму 2 млн 750 тыс рублей. Деньги пойдут на окончание строительства поликлиники в 17-м микрорайоне и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города. После чего под аплодисменты гомельчан начались торжества.
С набережной, которую заполнили импровизированные тематические кварталы — Цветочный, Речной, Семейный, Спортивный праздник перенесся на городские улицы.
На площадях выбирали самых-самых: на Центральной — самого сильного гомельчанина, на площади Восстания — самое громкое авто.
В скверике свой городок разбили местные ремесленники и мастера.
На стадионе «Центральный» гомельчан развлекали Народная артистка Украины Таисия Повалий и ансамбль «Белорусские песняры».
В воздухе у Ледового дворца запах шашлыка. Здесь развернулся гастрономический фестиваль «Мясомолфест», который организовали предприятия мясомолочной отрасли.
Гомельчанам предлагалось поучаствовать в кулинарных мастер-классах, сыграть в молочный боулинг или в шашки из сгущенки. Победители получали специальную фестивальную валюту, которую можно было тут же обменять на продукцию местных предприятий. Тем же, кому не удалось заработать, пришлось покупать еду за обычные деньги — шашлык по 2.99, баварские колбаски по 1.80.
Через дорогу от ледового дворца расположился зоопарк из кур-несушек, кроликов, овец. Но больше всего любопытных собирали клетки с полуторатонными племенными быками.
— Смотрите, какие чистые. И совсем не «обосранные»! — шутили в толпе.
Кстати, накануне один из быков
Вечером во всех районах города прогремят праздничные салюты, а после на площадке у Ледового дворца запланировано выступление группы «Дискотека Авария».
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Гомелю - 877. Дата не круглая, но разве это повод отказываться от праздника? С самого утра все центральные улицы нарядились и приготовились принимать гостей.
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