Фоторепортаж с улиц ночного Гомеля, который отметил день города

Источник материала: Tut.by

Отгремели танцевальные батлы, закрылись фуд-коры, уехала Таисия Повалий. Уставший город-именниник уже было решил засыпать, но, оказывается, это еще не все сюрпризы на сегодня.

После залпов салюта по округе разлетелось «Все в зале, двигайтесь с нми, чтоб сотрясались сами мы, стены и пол!» — на сцену у Ледового дворца вышли музыканты «Дискотеки Авария». Группу пригласила на День города Гомельская мясомолочная компания.



































