|
Фоторепортаж с улиц ночного Гомеля, который отметил день города
15.09.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отгремели танцевальные батлы, закрылись фуд-коры, уехала Таисия Повалий. Уставший город-именниник уже было решил засыпать, но, оказывается, это еще не все сюрпризы на сегодня.
После залпов салюта по округе разлетелось «Все в зале, двигайтесь с нми, чтоб сотрясались сами мы, стены и пол!» — на сцену у Ледового дворца вышли музыканты «Дискотеки Авария». Группу пригласила на День города Гомельская мясомолочная компания.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отгремели танцевальные батлы, закрылись фуд-коры, уехала Таисия Повалий. Уставший город-именниник уже было решил засыпать, но, оказывается, это еще не все сюрпризы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)