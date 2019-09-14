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Фоторепортаж с улиц ночного Гомеля, который отметил день города

15.09.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отгремели танцевальные батлы, закрылись фуд-коры, уехала Таисия Повалий. Уставший город-именниник уже было решил засыпать, но, оказывается, это еще не все сюрпризы на сегодня.

После залпов салюта по округе разлетелось «Все в зале, двигайтесь с нми, чтоб сотрясались сами мы, стены и пол!» — на сцену у Ледового дворца вышли музыканты «Дискотеки Авария». Группу пригласила на День города Гомельская мясомолочная компания.










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Теги: Гомель
 
 
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Отгремели танцевальные батлы, закрылись фуд-коры, уехала Таисия Повалий. Уставший город-именниник уже было решил засыпать, но, оказывается, это еще не все сюрпризы...
 
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