Директор Пинского лесхоза Владимир Минич: «Основной ресурс – это люди!»

Источник материала: Полесская правда



О том, что волнует руководителя лесного хозяйства, о людях, которые заботятся о восстановлении и охране «легких планеты», наш разговор с директором ГЛХУ «Пинский лесхоз» Владимиром Миничем.

– Владимир Викторович, в прошлом году работники леса боролись с короедом. Какова ситуация в нынешнем году?

– В прошлом году в результате короедного усыхания древесины было разработано 970-980 гектаров леса, а за 8 месяцев этого года – 305 гектаров, то есть это свидетельствует о том, что усыхание поутихло. Но, к сожалению, нагрянула новая беда – в конце июля, в августе прошли сильные ураганные ветры, соответственно пострадали лесные насаждения. В итоге на площади 45 гектаров было заготовлено около 9 тысяч кубометров древесины.

– Знаю, что в лесопарковой зоне лесхозом были установлены беседки для отдыха людей.

– Да, их мы установили четыре. И вообще, в этом году много внимания уделяем зеленой лесопарковой зоне. Кроме беседок, установили там 14 урн, 10 скамеек для отдыха. Наблюдал, как здесь с удовольствием прогуливаются молодые мамы с колясками. Но, к сожалению, находятся и те, кто портит все это имущество. А ведь обустройство лесопарковой зоны делается для людей, чтобы можно было посидеть в лесу, подышать свежим воздухом. Нужно бережно относиться к имуществу. Поэтому к таким вот варварам принимаем жесткие меры и уже стали прибегать к помощи ОМОНа. И впредь будем использовать такие методы, проводить совместные с милицией рейды, чтобы пресечь попытки испортить имущество. Люди должны понимать, что за такие поступки необходимо нести ответственность.

– Сегодня у лесников праздник. Какое из подразделений Пинского лесхоза Вы хотели бы особо отметить?

– Одно из лучших лесничеств нашего лесхоза – это Кончицкое во главе с Александром Кухарчуком. Еще несколько лет назад оно считалось одним из самых худших, даже стоял вопрос о присоединении Кончицкого лесничества к Житновичскому. Но с приходом нового лесничего – Александра Кухарчука дела пошли на лад. Это очень толковый специалист, способный, заинтересованный в работе. Став лесничим в Кончицах, Александр Васильевич поменял многих людей, нашел тех, кто действительно хочет работать, навел порядок, и сейчас это образцовое лесничество, здесь выполняются все доведенные планы.

– Без сомнения, есть сотрудники, которых можно поставить в пример другим.

– Конечно. Это уже упомянутый мною Александр Кухарчук. В этом году он награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Грамотой Минлесхоза награжден вальщик леса Одрижинского лесничества Александр Павлюковец, который, кстати, в составе нашей команды участвовал в областном конкурсе вальщиков леса «Лесоруб-2019». Благодарность министра лес-ного хозяйства получил тракторист Дружиловичского лесничества Николай Приходько. Среди тех, на кого можно равняться, и мастер леса Кончицкого лесничества Артем Климовец , тракторист по подготовке лесосек и трелевке, выгрузке и вывозке леса Житновичского лесничества Юрий Лагодич, вальщик леса Молотковичского лесничества Александр Чижевский, вальщик леса Сошненского лесничества Александр Тарасевич, получивший диплом 1-й степени в упражнении «Обрезка сучьев» на конкурсе «Лесоруб-2019» , начальник отдела лесного хозяйства Александр Гетман, водитель Петр Соколик и многие другие. Поздравляю всех с праздником, желаю подольше работать в отрасли и добиваться высоких результатов в труде.

Беседовала Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.